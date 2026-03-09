Greenly, spécialiste de la comptabilité carbone, a publié une étude comparative sur l'empreinte environnementale de quatre smartphones phares. L'analyse couvre l'ensemble du cycle de vie : fabrication, usage quotidien et fin de vie.
Alors que le Galaxy S26 sort officiellement en France cette semaine, Greenly choisit ce moment pour comparer les bilans carbone des modèles phares d'Apple, Samsung, Xiaomi et Google. Les résultats sont plus nuancés qu'il n'y paraît.
Le Pixel 10 est le plus polluant à la fabrication
Entre 80 et 85% des émissions d'un smartphone viennent de sa fabrication, ce qui inclut le transport et le recyclage. En clair : le bilan carbone se constitue avant même que l'utilisateur allume son téléphone.
Sur cette phase, Samsung tire son épingle du jeu avec 42,73 kgCO₂e pour le Galaxy S25, devant le Xiaomi 14 (47,22 kgCO₂e) et l'iPhone 17 Pro (51,2 kgCO₂e en 256 Go). Le Pixel 10 de Google affiche 73,8 kgCO₂e soit près du double du Galaxy S25. Ces données sont exprimées en kgCO₂e, une unité qui convertit tous les gaz à effet de serre en équivalent CO₂. Apple est le seul fabricant à détailler son empreinte carbone par capacité de stockage. Un modèle 512 Go émet ainsi plus de CO₂ qu'une version 128 Go - de façon mécanique, plus la mémoire augmente, plus les émissions grimpent.
L'iPhone Air, sorti en 2025, affiche 55 kgCO₂e sur l'ensemble de son cycle de vie, soit 15% de moins que l'iPhone 17 Pro. Son cadre est en aluminium 100% recyclé et sa fabrication utilise 45% d'électricité renouvelable, contre 20% pour l'iPhone 15 en 2023. À l'échelle des volumes d'Apple, Greenly estime les économies à près de 765 000 tonnes de CO₂e évitées.
Le même smartphone pollue cinq fois plus aux États-Unis
La recharge électrique constitue l'essentiel des émissions liées à l'usage par le consommateur lui-même. Cela représente donc 15 à 20%. Sur trois ans, le Galaxy S25 génère 2,97 kgCO₂e, le Xiaomi 14 atteint 5,78 kgCO₂e et le Pixel 10 monte à 8,2 kgCO₂e.
Ces chiffres varient selon le pays d'utilisation. Google estime la consommation du Pixel 10 à 21 kWh sur trois ans. Avec le mix énergétique américain, encore fortement dépendant des énergies fossiles, cela représente environ 9 kgCO₂e. Avec le mix français, largement décarboné grâce au nucléaire, le même usage ne produit que 1,7 kgCO₂e.
Enfin, le classement final prend évidemment en compte le volume des ventes de chaque constructeur. Apple a expédié 231,8 millions d'appareils en 2024, Samsung 223,4 millions, Xiaomi 169 millions, Google 14 millions. Si Google semble finalement peser peu à l'échelle globale, remettons les choses en perspective. Selon Greenly, son impact lié à l'usage représente tout de même l'équivalent des émissions annuelles de 24 000 voitures.