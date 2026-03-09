Entre 80 et 85% des émissions d'un smartphone viennent de sa fabrication, ce qui inclut le transport et le recyclage. En clair : le bilan carbone se constitue avant même que l'utilisateur allume son téléphone.

​

Sur cette phase, Samsung tire son épingle du jeu avec 42,73 kgCO₂e pour le Galaxy S25, devant le Xiaomi 14 (47,22 kgCO₂e) et l'iPhone 17 Pro (51,2 kgCO₂e en 256 Go). Le Pixel 10 de Google affiche 73,8 kgCO₂e soit près du double du Galaxy S25. Ces données sont exprimées en kgCO₂e, une unité qui convertit tous les gaz à effet de serre en équivalent CO₂. Apple est le seul fabricant à détailler son empreinte carbone par capacité de stockage. Un modèle 512 Go émet ainsi plus de CO₂ qu'une version 128 Go - de façon mécanique, plus la mémoire augmente, plus les émissions grimpent.

L'iPhone Air, sorti en 2025, affiche 55 kgCO₂e sur l'ensemble de son cycle de vie, soit 15% de moins que l'iPhone 17 Pro. Son cadre est en aluminium 100% recyclé et sa fabrication utilise 45% d'électricité renouvelable, contre 20% pour l'iPhone 15 en 2023. À l'échelle des volumes d'Apple, Greenly estime les économies à près de 765 000 tonnes de CO₂e évitées.