Ainsi, comme promis, les applications ne respectant pas ce seuil de qualité peuvent être écartées des espaces de mise en avant de la plateforme, notamment des sections de recommandations.

Dans certains cas, un avertissement visible sera également susceptible d'apparaître directement sur leur fiche. Celui-ci informe clairement les utilisateurs que l’application est susceptible d’entraîner une consommation de batterie anormalement élevée.