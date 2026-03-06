À compter de ce mois de mars, Google va afficher progressivement des alertes sur les applications du Play Store, qui ont tendance à épuiser les ressources des smartphones en arrière-plan, et donc leur autonomie.
L’autonomie de nos précieux smartphones ne dépend pas uniquement de notre usage quotidien. Derrière l’écran, certaines applications peuvent continuer de solliciter, parfois intensivement, les ressources de l’appareil. Activité en arrière-plan, synchronisations ou services persistants peuvent ainsi grignoter la batterie, souvent d'ailleurs sans que l’utilisateur ne s’en rende vraiment compte. Un aspect que Google compte bien combattre.
Google en guerre contre les applications énergivores
Rappelez-vous, en fin d'année dernière, Google confirmait son intention de définir un seuil de tolérance pour les comportements indésirables liés à l’usage excessif des « wake locks » pour les applications, soit ces mécanismes qui maintiennent un appareil actif même lorsqu’il devrait se mettre en veille. Pour l'utilisateur, cela peut être synonyme d'une batterie vidée parfois en quelques heures.
Ainsi, comme promis, les applications ne respectant pas ce seuil de qualité peuvent être écartées des espaces de mise en avant de la plateforme, notamment des sections de recommandations.
Dans certains cas, un avertissement visible sera également susceptible d'apparaître directement sur leur fiche. Celui-ci informe clairement les utilisateurs que l’application est susceptible d’entraîner une consommation de batterie anormalement élevée.
Il y a les bonnes et les mauvaises applications
« Cette application peut utiliser plus de batterie que prévu en raison de sa forte activité en arrière-plan » pourra-t-on lire progressivement aux côtés de certaines applications sur le Play Store, qui vient d'ailleurs d'annoncer plusieurs gros changements.
Google explique que si, sur les vingt-huit derniers jours, une application dépasse deux heures de wakelock lors d’au moins 5% des sessions d’utilisation, alors elle pourra être considérée comme particulièrement gourmande en énergie.
Dans ce cas seulement, un avertissement sera affiché sur sa fiche sur le Play Store afin de signaler aux utilisateurs son impact potentiellement élevé sur l’autonomie de l’appareil. Bien sûr, le géant américain promet que ce label ne sera pas apposé au hasard, et que les applications qui nécessitent l'utilisation du processeur pour leur bon fonctionnement ne seront pas concernées.
Sur son blog officiel, Google rappelle aux développeurs que le recours aux wakelocks doit rester exceptionnel. La firme américaine indique ainsi que les développeurs ne devraient y avoir recours qu’en l’absence d’alternative permettant d’obtenir le même résultat, et qu’ils sont tenus de les libérer dès que possible afin de limiter leur impact sur la consommation d’énergie.
- Grande diversité d’applications (+2,5 millions)
- Intégration avec les services Google
- Interface utilisateur intuitive