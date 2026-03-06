Infomaniak booste son IA Euria pour accueillir les décus de ChatGPT

Infomaniak renforce son IA Euria avec une mise à jour qui améliore sa compréhension du contexte et enrichit ses "projets" de nouvelles capacités. Instructions personnalisées, base de connaissances, prise en charge de 20 fichiers par message : l'assistant IA suisse étoffe ses fonctionnalités à destination des professionnels.
En décembre dernier, nous rapportions le lancement d'Euria en tant qu'assistant grand public, avec son positionnement centré sur la protection des données et son hébergement dans les datacenters suisses d'Infomaniak. La plateforme vient de se mettre à jour, avec un accent mis sur les "projets" et la qualité des réponses en contexte long.
Des projets configurables de A à Z
Un projet sur Euria fonctionne comme un espace de travail dédié à un client, un sujet ou une activité. Vous y réunissez vos documents, vos échanges passés et des instructions qui définissent le comportement de l'assistant. Il est possible d'y définir le ton à adopter, le rôle à tenir, la langue préférée, ou encore le format de réponse attendu.
La base de connaissances permet d'alimenter ce projet avec vos propres fichiers. PDF, Word, Excel, Markdown, et désormais JSON, peuvent être intégrés directement. Une fois chargés, ces documents servent de référence à Euria pour répondre sans que vous ayez à réexpliquer le contexte à chaque session.
Plus les instructions sont précises, plus les réponses collent à votre contexte. Un cabinet juridique, une agence de communication ou une équipe RH peuvent ainsi configurer un environnement IA adapté à leurs processus, sans développement spécifique. Mais l'usage n'est pas uniquement professionnel, un projet peut servir à planifier un voyage avec des recommandations précises ou à préparer un événement.
Une meilleure lecture du contexte, même sur les échanges longs
La mise à jour améliore la façon dont Euria gère les conversations longues et les documents complexes. L'assistant maintient le fil des échanges, y compris sur des retranscriptions audio, et produit des réponses plus précises sans perdre les informations déjà transmises.
Parmi les autres nouveautés bien pratiques, il est désormais possible de joindre jusqu'à 20 fichiers par message. Inutile, donc, de multiplier les allers-retours avec le chatbot.
À l'instar de kSuite et de son hébergement Web, Infomaniak positionne son IA service comme un service souverain. Toutes les requêtes transitent uniquement par les serveurs d'Infomaniak en Suisse, sans API externe. À l'instar de Proton et de son assistant Lumo, Infomaniak promet qu'aucun échange ne sert à réentraîner les modèles.
- IA gratuite et open source
- Hébergée en Suisse uniquement
- Protège totalement la vie privée