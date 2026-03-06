Infomaniak booste son IA Euria pour accueillir les décus de ChatGPT

Un projet sur Euria fonctionne comme un espace de travail dédié à un client, un sujet ou une activité. Vous y réunissez vos documents, vos échanges passés et des instructions qui définissent le comportement de l'assistant. Il est possible d'y définir le ton à adopter, le rôle à tenir, la langue préférée, ou encore le format de réponse attendu.

La base de connaissances permet d'alimenter ce projet avec vos propres fichiers. PDF, Word, Excel, Markdown, et désormais JSON, peuvent être intégrés directement. Une fois chargés, ces documents servent de référence à Euria pour répondre sans que vous ayez à réexpliquer le contexte à chaque session.

Plus les instructions sont précises, plus les réponses collent à votre contexte. Un cabinet juridique, une agence de communication ou une équipe RH peuvent ainsi configurer un environnement IA adapté à leurs processus, sans développement spécifique. Mais l'usage n'est pas uniquement professionnel, un projet peut servir à planifier un voyage avec des recommandations précises ou à préparer un événement.