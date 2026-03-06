Google veut que vos administrateurs Workspace troquent leur tableau de bord web pour un terminal. L'ambition est séduisante, mais le petit astérisque en bas de page mérite qu'on s'y attarde.
Addy Osmani, directeur chez Google Cloud, a dévoilé sur X un outil baptisé Google Workspace CLI. Cette interface en ligne de commande promet d'unifier l'accès à l'ensemble des services Google Workspace : Gmail, Drive, Calendar, Sheets, Docs, Chat et les fonctions d'administration. Pour les équipes techniques habituées à jongler entre des consoles web cloisonnées, la promesse a de quoi interpeller.
Google Workspace CLI, une télécommande universelle pour les services Google
Le principe est limpide. Plutôt que de naviguer entre les interfaces web de chaque service, l'outil permet d'exécuter des opérations depuis le terminal. Créer un tableur, rechercher un fichier Drive, envoyer un message Chat : tout passe par des commandes textuelles. Les réponses sont formatées en JSON structuré, exploitable aussi bien par un humain que par un agent IA.
Le projet, hébergé sur GitHub sous l'organisation googleworkspace, se présente comme « conçu pour les humains et les agents IA ». Il embarque plus de 100 compétences préintégrées et 50 recettes prêtes à l'emploi pour Gmail, Drive, Docs, Calendar et Sheets. Le dépôt intègre aussi un serveur MCP (Model Context Protocol), ce standard d'interopérabilité entre outils et modèles d'IA porté par la fondation Linux. Un agent Gemini ou Claude peut donc appeler les services Workspace via cette couche, sans connecteur externe.
La particularité technique est notable. L'outil ne repose pas sur une liste figée de commandes : il interroge le service Discovery de Google à l'exécution et génère sa surface de commandes de façon dynamique. Quand Google ajoute un point d'accès à une API Workspace, le CLI l'intègre sans mise à jour logicielle.
L'exécution reste locale : les données transitent directement entre la machine de l'utilisateur et les serveurs Google, sans intermédiaire tiers. L'authentification repose sur OAuth. Les mêmes contrôles de permissions déjà en place dans Workspace continuent de s'appliquer.
Pourquoi les entreprises ne devraient pas encore miser dessus les yeux fermés
Voilà pour la vitrine. Passons au revers. La documentation du projet contient une mention que l'enthousiasme ambiant a largement occultée : « This is not an officially supported Google product ». Malgré l'hébergement sous l'organisation GitHub de Google et la caution d'un directeur Google Cloud, cet outil n'engage pas formellement la firme de Mountain View.
Ce n'est pas anodin. Pour une équipe informatique qui bâtirait des automatisations autour de cette brique, l'absence de support officiel a des conséquences concrètes. Pas de garantie de stabilité. Pas d'engagement sur la pérennité. Pas de contrat de niveau de service. Le dépôt lui-même prévient que le projet est en développement actif, avec des changements majeurs attendus avant la version 1.0.
L'autre point mérite un regard critique. Certains commentateurs présentent le CLI comme une alternative plus légère au MCP, dont les définitions d'outils occupent de la place dans la fenêtre de contexte des modèles. L'argument tient en partie. Mais le projet intègre lui-même un mode MCP. Google n'oppose pas les deux approches : il les empile, laissant aux développeurs le soin de trancher au cas par cas.
Pour les administrateurs Workspace, le CLI répond à un vrai irritant quotidien : la fragmentation des interfaces de gestion. Mais il le fait avec le statut d'un projet communautaire adossé à Google, pas d'un produit Google à part entière. La nuance est de taille.
Tant que Google n'assume pas officiellement ce CLI, les administrateurs qui l'adopteront en production joueront au même jeu : parier sur un outil brillant qui pourrait tout aussi bien devenir indispensable que disparaître sans préavis.