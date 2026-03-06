La particularité technique est notable. L'outil ne repose pas sur une liste figée de commandes : il interroge le service Discovery de Google à l'exécution et génère sa surface de commandes de façon dynamique. Quand Google ajoute un point d'accès à une API Workspace, le CLI l'intègre sans mise à jour logicielle.

L'exécution reste locale : les données transitent directement entre la machine de l'utilisateur et les serveurs Google, sans intermédiaire tiers. L'authentification repose sur OAuth. Les mêmes contrôles de permissions déjà en place dans Workspace continuent de s'appliquer.