Tapo officialise sa nouvelle caméra C665G KIT, un modèle qui peut être installé n’importe où, sans dépendre d’une prise électrique, ni d’une connexion réseau. On vous explique.
Longtemps réservées aux commerces ou aux entreprises, les caméras de surveillance ont discrètement trouvé leur place dans les foyers. Portées par la démocratisation des objets connectés et des prix de plus en plus accessibles, ces caméras domestiques séduisent aujourd’hui un nombre croissant de particuliers soucieux de sécuriser leur logement, surveiller leurs enfants ou simplement garder un œil sur leur animal de compagnie.
Une nouvelle caméra totalement autonome chez Tapo
C'est dans ce contexte que la marque Tapo lance sa nouvelle C665G KIT, une caméra de sécurité 4K de nouvelle génération, alliant connectivité 4G LTE/Wi-Fi et alimentation solaire pour un fonctionnement en totale autonomie.
Pour cela, elle fonctionne grâce à un panneau solaire capable d’assurer jusqu’à une journée d’alimentation après environ 45 minutes d’exposition directe à la lumière. La caméra intègre également une batterie de 10 000 mAh, annoncée pour offrir une autonomie pouvant atteindre 270 jours, afin de maintenir la surveillance même en cas de faible ensoleillement. En d'autres termes, une fois installée, la caméra n'aura plus jamais besoin (en théorie) d'être retirée pour être rechargée.
Le kit comprend par ailleurs un câble de 3,6 mètres qui permet d’installer plus librement le panneau solaire et la caméra, pour une exposition idéale. Cette configuration vise à optimiser à la fois l’exposition à la lumière et le positionnement de la caméra pour la surveillance.
Autonome côté alimentation, et côté réseau
La Tapo C665G KIT ne dépend pas uniquement d’une alimentation autonome : elle peut également fonctionner sans connexion Wi-Fi classique. La caméra propose pour cela deux modes de connectivité, via Wi-Fi ou par le réseau 4G LTE. « L’insertion d’une carte SIM 4G permet une mise en service rapide et sans contrainte où que vous soyez », précise la marque.
Pensée pour un usage flexible, elle peut aussi bien surveiller un domicile principal qu’être installée dans des environnements plus isolés, comme une maison secondaire, un terrain, un champ, un parking. Sa conception lui permet notamment d’être fixée sur un arbre ou une structure en bois afin d’observer un espace naturel.
Côté image, la caméra capture des vidéos en Ultra HD 4K et propose un zoom numérique pouvant atteindre 18x. Elle intègre également un projecteur ainsi qu’un capteur de luminosité, destinés à maintenir une qualité d’image exploitable même lorsque les conditions d’éclairage se dégradent. Elle propose aussi un angle de vue panoramique/inclinable à 360°
Comme la plupart des modèles récents, la Tapo C665G KIT s’appuie aussi sur des fonctions d’intelligence artificielle. Celles-ci permettent notamment de détecter et suivre les personnes, les animaux ou les véhicules, mais aussi d’identifier les membres d’un foyer grâce à la reconnaissance faciale. L’utilisateur peut par ailleurs définir des zones d’activité, activer une alarme sonore ou communiquer à distance via un système audio bidirectionnel.
« Les utilisateurs peuvent consulter des rapports détaillés sur la répartition des visages et des événements, suivre l’activité d’une personne ou d’un animal spécifique, et accéder rapidement aux moments clés grâce à l’affichage en direct et aux enregistrements horodatés, tout en conservant un contrôle total sur leurs données », indique le constructeur. Les enregistrements sont stockés localement sur carte microSD, avec une capacité pouvant atteindre 512 Go.
La Tapo C665G KIT est disponible dès à présent au prix annoncé de 199,99 euros.