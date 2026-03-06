La Tapo C665G KIT ne dépend pas uniquement d’une alimentation autonome : elle peut également fonctionner sans connexion Wi-Fi classique. La caméra propose pour cela deux modes de connectivité, via Wi-Fi ou par le réseau 4G LTE. « L’insertion d’une carte SIM 4G permet une mise en service rapide et sans contrainte où que vous soyez », précise la marque.

Pensée pour un usage flexible, elle peut aussi bien surveiller un domicile principal qu’être installée dans des environnements plus isolés, comme une maison secondaire, un terrain, un champ, un parking. Sa conception lui permet notamment d’être fixée sur un arbre ou une structure en bois afin d’observer un espace naturel.