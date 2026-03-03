Ces permissions accordées, l’application exploite l’environnement du navigateur. Tant qu’elle reste ouverte, elle surveille le contenu du presse-papiers et analyse les éléments copiés par l’utilisateur, notamment des codes à usage unique ou des adresses de portefeuilles crypto. Sur les navigateurs compatibles, elle peut également utiliser l’API WebOTP, conçue pour faciliter la saisie automatique des codes reçus par SMS, afin d’intercepter ces messages de vérification. En parallèle, elle établit une empreinte détaillée de l’appareil et interroge régulièrement le serveur distant pour récupérer d’éventuelles instructions.

La fermeture de la fenêtre n’interrompt pas totalement l’activité. Un service worker (script capable de fonctionner en arrière-plan dans le navigateur, même lorsque la page n’est plus affichée) reste enregistré et maintient un canal de communication via les notifications push. Les données peuvent être conservées localement si la connexion est interrompue, puis transmises dès le rétablissement de l’accès réseau, garantissant la persistance du dispositif.

L’application intègre enfin un relais WebSocket qui permet à l’attaquant d’exécuter des requêtes web via le navigateur compromis et d’en récupérer les réponses, le trafic semblant provenir directement de l’adresse IP de la victime. Exécutées depuis l’intérieur du réseau, ces requêtes permettent également de sonder le sous-réseau local afin d’identifier les machines accessibles et les services exposés, ouvrant la voie à des interactions avec des ressources normalement inaccessibles depuis Internet.

Pour les victimes qui suivent l’ensemble du parcours, le site propose en complément un fichier APK Android présenté comme une mise à jour critique. Le paquet, identifié sous le nom com.device.sync et affiché comme « System Service », réclame 33 permissions, dont l’accès aux SMS, au journal d’appels, au microphone, aux contacts et au service d’accessibilité. Il intègre un clavier personnalisé pour enregistrer les frappes, un module de lecture des notifications et un service d’accessibilité capable d’observer et d’interagir avec d’autres applications. L’application peut également s’enregistrer comme administrateur de l’appareil et se relancer au démarrage, ce qui complique sa suppression.