Dans la section de son Centre d'aide consacrée aux problèmes de connexion réseau, WhatsApp indique désormais : « L'utilisation d'un VPN peut vous permettre de vous connecter à WhatsApp s'il est indisponible depuis votre réseau actuel. » La phrase suivante est inédite : « Mullvad et Amnezia sont des exemples de fournisseurs de VPN bien considérés. »

Mullvad est un prestataire suédois reconnu pour son approche centrée sur la protection de la vie privée. Il a récemment intégré le protocole QUIC à ses applications pour renforcer sa résistance à la censure. AmneziaVPN, lui, est un projet à code source ouvert spécifiquement conçu pour tromper les systèmes de filtrage par inspection approfondie des paquets, en faisant passer le trafic chiffré pour une navigation ordinaire (ce que les initiés appellent l'obfuscation). WhatsApp renvoie par ailleurs les utilisateurs vers l'Electronic Frontier Foundation pour des conseils sur le choix d'un outil adapté à leur situation.

Ce mouvement n'est pas le premier du genre pour la messagerie de Meta. La stratégie des serveurs mandataires lancée par WhatsApp en janvier 2023, déjà analysée sur Clubic, qui permettait de contourner les blocages sans passer par un VPN avait entamé ce virage. À l'époque, l'approche était discrète et purement technique. Aujourd'hui, WhatsApp met des noms sur la résistance.