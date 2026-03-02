L'un des points distinctifs de ce modèle réside dans sa batterie de 6 000 mAh. À titre de comparaison, ses principaux concurrents directs, le Galaxy Z Fold 7 et le Pixel 10 Pro Fold, disposent respectivement de capacités de 4 400 mAh et 5 015 mAh.

Le Razr Fold supporte une charge filaire de 80 W ainsi qu'une charge sans fil de 50 W, des capacités supérieures aux standards actuels de ses segments de marché.