Samsung et Honor seuls sur le marché des smartphones pliables ? Après des années à ne sortir sur des concurrents des Z Flip, Motorola s'attaque au grand format avec le Razr Fold, l'acteur qu'il manquait arrive enfin sur ce secteur.
À l'occasion du Mobile World Congress 2026 de Barcelone, Motorola a dévoilé le Razr Fold, son premier smartphone pliable adoptant un format "livre". Après une brève présentation lors du CES en janvier dernier, le constructeur a apporté plus de détails sur les spécifications techniques et les fonctionnalités de ce nouvel appareil.
Caractéristiques et conception
Le Motorola Razr Fold est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Il propose des configurations allant jusqu'à 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage interne. L'appareil bénéficie d'une certification IP48, garantissant une protection contre les corps solides et une résistance limitée à l'eau.
Niveau dimensions, le smartphone affiche une épaisseur de 4,6 mm lorsqu'il est déplié et de 9,9 mm une fois refermé. Avec un poids de 244 grammes, il se positionne comme un modèle plus lourd que le Samsung Galaxy Z Fold 7 (215 g), mais plus léger que le Google Pixel 10 Pro Fold. Ses dimensions le placent également légèrement au-dessus du modèle de Samsung en termes d'épaisseur.
Autonomie et charge rapide
L'un des points distinctifs de ce modèle réside dans sa batterie de 6 000 mAh. À titre de comparaison, ses principaux concurrents directs, le Galaxy Z Fold 7 et le Pixel 10 Pro Fold, disposent respectivement de capacités de 4 400 mAh et 5 015 mAh.
Le Razr Fold supporte une charge filaire de 80 W ainsi qu'une charge sans fil de 50 W, des capacités supérieures aux standards actuels de ses segments de marché.
Un appareil photo à trois capteurs
La caméra du Motorola Razr Fold s'appuie sur trois capteurs de 50 mégapixels :
- Un capteur principal Sony Lytia 828 avec stabilisation optique (OIS)
- Un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec un champ de vision de 122 degrés, incluant un mode macro
- Un téléobjectif périscopique (Sony Lytia 600) offrant un zoom optique 3x et un zoom numérique assisté par intelligence artificielle allant jusqu'à 100x
Pour les autoportraits, l'appareil dispose d'une caméra frontale (interne) de 32 mégapixels et d'une caméra externe de 20 mégapixels. La partie audio est assurée par des haut-parleurs stéréo conçus en collaboration avec Bose, compatibles avec la technologie Dolby Atmos.
Des accessoires fournis et de l'IA à bord
Le Razr Fold intègre plusieurs services d'intelligence artificielle, notamment Microsoft Copilot, Google Gemini et Perplexity. Motorola s'engage sur un suivi logiciel incluant jusqu'à sept ans de mises à jour du système Android et de sécurité.
Un stylet, nommé Moto Pen Ultra, accompagne le lancement de l'appareil. Si cet accessoire sera vendu séparément, sauf sur le marché européen, où il sera inclus dans le pack.
Quand sera disponible le Razr Fold ?
Le Motorola Razr Fold sera commercialisé en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. En Europe, les précommandes débuteront le 13 avril au prix de 2 000€.