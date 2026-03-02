Honor dévoile le Magic V6 au MWC 2026, un smartphone pliant ultrafin de 8,75 mm une fois fermé. Une prouesse de design, oui, mais ce modèle mise aussi sur la résistance, l’autonomie et évidemment l’IA.
Avec le Magic V6, Honor poursuit son offensive sur le segment des smartphones pliants haut de gamme et franchit une nouvelle étape. Présenté au MWC 2026, ce nouveau modèle entend repousser les limites en matière de finesse sans sacrifier la robustesse ni les performances. Le constructeur met en avant un design fermé de seulement 8,75 mm d’épaisseur, un exploit pour un appareil pliable. À cela s’ajoutent une batterie silicium-carbone de grande capacité, une nouvelle génération d’écrans LTPO et une puce Snapdragon de dernière génération. Honor cherche ainsi à positionner le Magic V6 comme une référence durable et performante dans l’univers des pliants.
Un pliant de 8,75 mm qui ne sacrifie ni le poids ni la solidité
Une fois replié, le Honor Magic V6 affiche une épaisseur de 8,75 mm, soit la même qu'un iPhone 17 Pro, ce qui le place parmi les pliants les plus fins du marché. Avec 219 g sur la balance, il se montre également plus léger que certains smartphones traditionnels de grande taille.
Honor insiste toutefois sur la solidité de son appareil. Le Magic V6 adopte une structure renforcée et une charnière de nouvelle génération conçue pour durer. La marque met en avant la capacité de l’écran interne à supporter jusqu’à 500 000 cycles d’ouverture et de fermeture.
Le smartphone bénéficie aussi des certifications IP68 et IP69, garantissant une résistance à l’immersion et aux jets d’eau à haute pression. L’écran interne intègre un verre flexible ultrafin avec certification SGS Minimized Crease, réduisant de 44 % la visibilité de la pliure par rapport à la génération précédente. Honor a visiblement pensé à tout pour assurer la longévité de son appareil, il faudra bien entendu voir comment le Magic V6 vieillit après quelques mois d'utilisation, mais sur le papier, tout semble prévu pour le faire durer le plus longtemps possible.
Batterie géante et Snapdragon 8 Elite : un smartphone taillé pour durer
Sous le capot, le Magic V6 embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il est associé à un système de refroidissement avancé à chambre à vapeur afin de maintenir des performances stables en usage intensif, que ce soit pour le multitâche ou le gaming. Un procédé que l'on voit de plus en plus dans l'univers des smartphones pour dissiper plus rapidement la chaleur.
L’un des points forts du modèle réside dans sa batterie silicium-carbone développée avec ATL. Avec une teneur en silicium annoncée à 25 %, elle atteint une capacité de 6 660 mAh tout en conservant un format ultrafin. HONOR a aussi présenté une nouvelle génération de batterie « Blade » capable d’atteindre 32 % de silicium et plus de 900 Wh/L, ouvrant la voie à des capacités encore supérieures à l’avenir.
Côté affichage, le Magic V6 dispose de deux écrans LTPO 2.0 : un écran externe de 6,52 pouces et un écran interne de 7,95 pouces déplié. Ils offrent un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, avec un pic de luminosité de 6 000 nits pour l’écran externe et 5 000 nits pour l’écran interne. HONOR met également en avant un traitement antireflet au nitrure de silicium, une gradation PWM 4 320 Hz et la technologie AI Defocus Display pour améliorer le confort visuel.
Le Magic V6 sera disponible en France au second semestre 2026, les tarifs et configurations restant à préciser.