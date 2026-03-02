Côté affichage, le Magic V6 dispose de deux écrans LTPO 2.0 : un écran externe de 6,52 pouces et un écran interne de 7,95 pouces déplié. Ils offrent un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, avec un pic de luminosité de 6 000 nits pour l’écran externe et 5 000 nits pour l’écran interne. HONOR met également en avant un traitement antireflet au nitrure de silicium, une gradation PWM 4 320 Hz et la technologie AI Defocus Display pour améliorer le confort visuel.

Le Magic V6 sera disponible en France au second semestre 2026, les tarifs et configurations restant à préciser.