La Commission européenne veut étendre le roaming gratuit aux Balkans occidentaux. Six pays pourraient bientôt rejoindre la zone DITE « Roam Like at Home », où les appels, SMS et data restent au tarif national.
C'est une étape majeure dans l'histoire de l'itinérance européenne. En ouvrant des négociations avec l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie, Bruxelles veut supprimer les frais de roaming entre l'Union européenne et les Balkans. Cette initiative, annoncée le 25 février, voit sa concrétisation encore dépendre de plusieurs étapes diplomatiques et réglementaires.
Le roaming gratuit en Europe, mode d'emploi pour tout comprendre
Depuis juin 2017, il n'est plus nécessaire de mettre son téléphone en mode avion dès qu'on franchit une frontière européenne. Le programme « Roam Like at Home » garantit que vos appels, SMS et données sont facturés au tarif habituel dans les 27 États membres de l'UE, ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.
La qualité du réseau est également dans la boucle. Votre opérateur doit vous offrir la même expérience à l'étranger qu'à domicile, avec accès à la 5G compris, si vous en bénéficiez dans votre forfait. Des écarts restent possibles selon les réseaux locaux, mais l'opérateur a l'obligation de vous en informer, via votre contrat ou sur son site.
Il y a toutefois un bémol à connaître, le fair use. Si votre forfait est illimité ou très bon marché, l'opérateur peut plafonner votre conso en itinérance. En cas de dépassement, un surcoût s'applique, plafonné à 2 euros/Go depuis 2022 et amené à descendre à 1 euro/Go d'ici 2027. Et attention, le dispositif est conçu pour les voyages ponctuels. Au-delà de quatre mois passés à l'étranger, votre opérateur peut vous rappeler à l'ordre.
L'UE ouvre ses négociations pour étendre le "Roam Like at Home" aux Balkans
Mais revenons à l'annonce phare du 25 février 2026. La Commission européenne a proposé d'ouvrir des négociations avec six pays des Balkans occidentaux, à savoir la Servie, le Kosovo, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Macédoine du Nord, avec l'ambition de les intégrer pleinement au régime européen.
Si ces accords aboutissent, un Français en vacances à Sarajevo ou un Serbe en week-end à Barcelone pourra téléphoner, envoyer des messages et utiliser ses données mobiles au même tarif que chez lui. Une connectivité sans frontières tarifaires, dans les deux sens.
Mais avant d'en arriver là, le chemin est encore balisé. La Commission doit d'abord obtenir l'aval du Conseil européen, puis négocier un accord distinct avec chacun des six pays. L'initiative s'inscrit dans le Plan de croissance 2023 pour les Balkans, qui prévoit une intégration progressive au marché unique européen bien avant toute adhésion formelle à l'UE.