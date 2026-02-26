La qualité du réseau est également dans la boucle. Votre opérateur doit vous offrir la même expérience à l'étranger qu'à domicile, avec accès à la 5G compris, si vous en bénéficiez dans votre forfait. Des écarts restent possibles selon les réseaux locaux, mais l'opérateur a l'obligation de vous en informer, via votre contrat ou sur son site.