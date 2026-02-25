C'est une véritable bagarre publique qui s'est passée en début de semaine sur LinkedIn. Sur le ring, le cofondateur de VLC Jean-Baptiste Kempf, et le ministre de la Justice Gérald Darmanin.
Les hommes politiques ont l'habitude d'avoir les oreilles qui sifflent. Mais si, en général, c'est souvent dû à des anonymes sur les réseaux sociaux, cette fois, c'est une figure importante de la tech français qui attaque, en nommant clairement une figure : Gérald Darmanin.
Jean-Baptise Kempf met en cause l'administration de la Justice et Gérald Darmanin
Jean-Baptiste Kempf, c'est une figure très importante de la tech française. L'homme est en effet le cofondateur du lecteur vidéo VLC, considéré comme le logiciel français le plus téléchargé au monde. Un jeune quadragénaire qui vient de prendre la parole sur LinkedIn, mais pour parler d'autre chose que de son expertise tech.
Il vient en effet de publier un long billet dans lequel il remet en cause l'administration française après que sa femme a passé les concours de la magistrature. Il y explique que, bien qu'ayant réussi les épreuves, elle n'a pas été reçue. Car bien que son dossier ait été accepté, il lui a été indiqué seulement a posteriori qu'elle n'avait pas « pas le droit de concourir ».
Il affirme avoir reçu comme explication que l'administration, devant la masse des candidatures à traiter, ne regardait pas dans le détail si tous les dossiers étaient admissibles, et le faisait après coup. « C'est plus facile à faire après les épreuves » lui aurait-on indiqué. Il ajoute que la raison émise pour la disqualifier, une « prétendue insuffisance d’activité juridique qualifiante » serait une manière de réserver le concours passé par sa femme, normalement ouvert à tous les professionnels, aux seuls assistants juridiques. Il finit sa charge en attaquant ce qu'il considère être de la lâcheté de la part du patron de la justice, le ministre Gérald Darmanin, qui aurait tout fait pour esquiver la question malgré les nombreuses sollicitations effectuées.
Pourfendant un « État corrompu, qui cultive l’entre-soi », Jean-Baptiste Kempf menace de quitter la France. Et Gérald Darmanin lui répond directement
La longue diatribe de Jean-Baptise Kempf se finit ainsi sur le constat d'un « État corrompu, qui cultive l’entre-soi, et qui ne se déjugera jamais. » Conséquence, celui qui dit « avoir poussé l'open source partout […], contribué à faire un vrai cloud provider souverain, […] monté plusieurs sociétés françaises, [et] résisté à des salaires faramineux outre-Atlantique pour [s]on expertise sur la vidéo et sur l’open source […] envisage de [s]’expatrier de France ». Pour Jean-Baptiste Kempf, il n'y aurait qu'un seul fautif, Gérald Darmanin, qui se serait caché et ne serait pas intervenu pour constater les erreurs de son administration afin de les réparer.
L'homme politique ainsi mis en cause a rapidement répondu à son cours sous la publication LinkedIn. Il affirme que Jean-Baptiste Kempf peut le contacter directement ou effectuer un recours gracieux, et qu'il y répondra rapidement. Après une rapide revue des différentes actions déjà menées, les deux protagonistes ont semble-t-il finalement trouvé un premier terrain d'entente - et François Ruffin une occasion de s'exprimer une nouvelle fois publiquement dans les commentaires.