Jean-Baptiste Kempf, c'est une figure très importante de la tech française. L'homme est en effet le cofondateur du lecteur vidéo VLC, considéré comme le logiciel français le plus téléchargé au monde. Un jeune quadragénaire qui vient de prendre la parole sur LinkedIn, mais pour parler d'autre chose que de son expertise tech.

Il vient en effet de publier un long billet dans lequel il remet en cause l'administration française après que sa femme a passé les concours de la magistrature. Il y explique que, bien qu'ayant réussi les épreuves, elle n'a pas été reçue. Car bien que son dossier ait été accepté, il lui a été indiqué seulement a posteriori qu'elle n'avait pas « pas le droit de concourir ».

Il affirme avoir reçu comme explication que l'administration, devant la masse des candidatures à traiter, ne regardait pas dans le détail si tous les dossiers étaient admissibles, et le faisait après coup. « C'est plus facile à faire après les épreuves » lui aurait-on indiqué. Il ajoute que la raison émise pour la disqualifier, une « prétendue insuffisance d’activité juridique qualifiante » serait une manière de réserver le concours passé par sa femme, normalement ouvert à tous les professionnels, aux seuls assistants juridiques. Il finit sa charge en attaquant ce qu'il considère être de la lâcheté de la part du patron de la justice, le ministre Gérald Darmanin, qui aurait tout fait pour esquiver la question malgré les nombreuses sollicitations effectuées.