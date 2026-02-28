Opel confirme le lancement d'une version GSE de sa petite Corsa, une « bombinette » électrique inspirée des versions ultra sportives OPC ! Et l'ouverture des commandes est attendue pour cette année 2026.
En toute fin d'année dernière, Opel levait le voile sur sa toute nouvelle Astra, avec une déclinaison électrique embarquant une nouvelle batterie de 58 kWh (contre 54 kWh) pour une autonomie pouvant atteindre 454 km (selon le cycle WLTP), soit un gain de 34 km par rapport à la génération précédente.
Opel confirme une version sportive haut de gamme pour sa Corsa électrique
Aujourd'hui, c'est l'indémodable Corsa (dont le tout premier modèle remonte au début des années 1980) que le constructeur allemand remet sur le devant de la scène, avec une déclinaison GSE de sa célèbre citadine.
« Notre Opel Corsa est un véritable best-seller. Compacte, agile et extrêmement pratique, elle incarne un succès durable. Les trois lettres GSE représentent, quant à elles, la haute performance électrique et une dynamique maximale », explique la marque.
A l'instar du Mokka GSE, la Corsa GSE reposera elle aussi sur la génération actuelle du modèle, et se distinguera par des éléments de design électrisants propres à la signature GSE, conçus pour se démarquer dans la circulation.
L'Opel Corsa GSE pour cette année
Avec la Corsa GSE (pour Grand Sport Electric) Opel entend clairement renouer avec l’esprit des mythiques versions OPC. Cette déclinaison 100% électrique se présente comme une véritable petite bombinette, transposant dans l’ère zéro émission l’ADN sportif qui a longtemps animé les compactes thermiques du constructeur.
Pour l’heure, la marque allemande reste toutefois avare en informations techniques. Aucun chiffre officiel n’a encore été communiqué concernant la puissance, les performances ou la configuration châssis. Tout porte néanmoins à croire que cette Corsa GSE pourrait reprendre une partie de la base technique de la Peugeot e-208 GTi, forte d’un bloc électrique de 280 ch.
De quoi laisser entrevoir des accélérations franches et un tempérament affûté, en ligne avec la promesse d’Opel d’offrir « des performances palpitantes, le tout sans émissions locales ».
Pour l’instant, le constructeur se contente d’une unique image teaser, qui permet déjà de ressentir l'ADN sportif du modèle. Il faudra donc patienter encore pour découvrir l’ensemble de la fiche technique et les ambitions précises de cette Corsa GSE. Une chose est sûre toutefois, Opel confirme une ouverture des commandes dans le courant de l’année 2026, signe que le lancement commercial est désormais bien engagé.