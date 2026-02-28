Avec la Corsa GSE (pour Grand Sport Electric) Opel entend clairement renouer avec l’esprit des mythiques versions OPC. Cette déclinaison 100% électrique se présente comme une véritable petite bombinette, transposant dans l’ère zéro émission l’ADN sportif qui a longtemps animé les compactes thermiques du constructeur.

Pour l’heure, la marque allemande reste toutefois avare en informations techniques. Aucun chiffre officiel n’a encore été communiqué concernant la puissance, les performances ou la configuration châssis. Tout porte néanmoins à croire que cette Corsa GSE pourrait reprendre une partie de la base technique de la Peugeot e-208 GTi, forte d’un bloc électrique de 280 ch.

De quoi laisser entrevoir des accélérations franches et un tempérament affûté, en ligne avec la promesse d’Opel d’offrir « des performances palpitantes, le tout sans émissions locales ».

Pour l’instant, le constructeur se contente d’une unique image teaser, qui permet déjà de ressentir l'ADN sportif du modèle. Il faudra donc patienter encore pour découvrir l’ensemble de la fiche technique et les ambitions précises de cette Corsa GSE. Une chose est sûre toutefois, Opel confirme une ouverture des commandes dans le courant de l’année 2026, signe que le lancement commercial est désormais bien engagé.