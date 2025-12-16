Avec cette remise au goût du jour, l'Opel Astra va adopter de nouveaux éléments de design, un confort accru, sans oublier une nouvelle autonomie pour la version électrique.
Après avoir marqué l'année 2025 par divers SUV (Mokka, Frontera, Grandland, etc.), Opel promet que « l'année 2026 sera celle de l'Astra ». Les nouvelles Opel Astra et Astra Sports Tourer célébreront leur première mondiale au Salon de Bruxelles (début janvier), mais le constructeur permet déjà de tout savoir concernant cette Astra qui bénéficie « d'un design plus affûté et davantage de technologies et encore plus de prestations. »
Face avant Vizor et Blitz pour la nouvelle Opel Astra
Visuellement, la nouvelle Opel Astra bénéficie d'un design revisité, inspiré du concept haute performance Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. La face Opel Vizor, est désormais plus fine et plus précisément dessinée, tandis qu'au centre, le Blitz illuminé prend désormais place comme signature visuelle.
« Avec son design renouvelé et des innovations marquantes comme l’Opel Blitz illuminé au sein d’une face avant repensée ou la technologie d’éclairage avancée Intelli-Lux HD, nous faisons entrer notre best-seller du segment compact dans une nouvelle ère », explique Florian Huettl, CEO d'Opel.
La nouvelle Opel Astra est montée sur de nouvelles jantes 17" et 18", sans oublier les teintes métalliques « Kontur White » et « Klover Green », renforcées par un toit noir contrasté disponible en option.
Nouvel éclairage, cockpit amélioré, gamme électrique optimisée, mais…
Outre l'arrivée de la technologie Intelli-Lux HD avec ses projecteurs adaptatifs anti-éblouissement, la nouvelle Opel Astra se modernise aussi à bord, avec un cockpit plus épuré, plus confortable.
« Les nouveaux Intelli-Seats (sièges, NDLR), développés par Opel et disponibles pour la première fois de série dès l’entrée de gamme, garantissent un confort accru. Elles se caractérisent par une découpe centrale, inspirée des selles de vélos de route, réduisant la pression sur le coccyx », explique le constructeur.
Les clients plus exigeants peuvent également choisir des sièges encore plus sophistiqués avec des sièges multi-ajustables, certifiés AGR, proposés avec revêtement ReNewKnit (100 % recyclé et recyclable), chauffage multi-niveaux, soutien lombaire électropneumatique, fonction massage…
La gamme électrifiée poursuit elle aussi son évolution. Équipée d’une nouvelle batterie de 58 kWh (contre 54 kWh), la nouvelle Astra Electric affiche désormais une autonomie pouvant atteindre 454 km (selon le cycle WLTP), soit un gain de 34 km par rapport à la génération précédente. Elle intègre en outre, pour la première fois, la technologie V2L (Vehicle-to-Load), qui permet d’alimenter des équipements externes (un vélo électrique par exemple) sans recourir à une source d’énergie supplémentaire.
Au-delà de l’autonomie, souvent mise en avant comme le principal critère d’achat, la vitesse de recharge s’impose désormais comme un élément déterminant pour une partie des automobilistes intéressés par le véhicule électrique. Le hic ici, c'est que la puissance de recharge rapide plafonne à 100 kW en courant continu (DC), une valeur correcte, mais en retrait face à certains concurrents, capables de dépasser largement les 150 kW, 200 kW.
Concrètement, cela se traduit par des arrêts plus longs sur les bornes rapides, un point qui pourrait peser dans la décision des conducteurs les plus pressés et/ou des grands rouleurs.