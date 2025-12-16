La gamme électrifiée poursuit elle aussi son évolution. Équipée d’une nouvelle batterie de 58 kWh (contre 54 kWh), la nouvelle Astra Electric affiche désormais une autonomie pouvant atteindre 454 km (selon le cycle WLTP), soit un gain de 34 km par rapport à la génération précédente. Elle intègre en outre, pour la première fois, la technologie V2L (Vehicle-to-Load), qui permet d’alimenter des équipements externes (un vélo électrique par exemple) sans recourir à une source d’énergie supplémentaire.

Au-delà de l’autonomie, souvent mise en avant comme le principal critère d’achat, la vitesse de recharge s’impose désormais comme un élément déterminant pour une partie des automobilistes intéressés par le véhicule électrique. Le hic ici, c'est que la puissance de recharge rapide plafonne à 100 kW en courant continu (DC), une valeur correcte, mais en retrait face à certains concurrents, capables de dépasser largement les 150 kW, 200 kW.

Concrètement, cela se traduit par des arrêts plus longs sur les bornes rapides, un point qui pourrait peser dans la décision des conducteurs les plus pressés et/ou des grands rouleurs.