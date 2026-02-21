À deux fois plus vite, la résistance de l'air est deux fois plus forte, et il faut huit fois plus de puissance pour tenir la vitesse. Saleem Merkt, responsable de l'aérodynamisme avancé chez Ford, part de là, avec une équipe venue des paddocks de F1 pour travailler sur un pick-up de série. Dès les premières semaines, ces ingénieurs ont testé des pièces imprimées en 3D en soufflerie, raté, corrigé, et converti chaque gain physique en impact mesurable. Un millimètre de plus sur la hauteur du toit représente 1,30 dollar d'économie sur le pack batterie. Un rétroviseur redessiné avec un seul actionneur au lieu de deux moteurs apporte 2,4 kilomètres d'autonomie en plus, avec une surface réduite de 20 %.

La traînée aérodynamique, c'est la force qui s'oppose à l'avancement d'un véhicule dans l'air. Plus elle est élevée, plus le moteur doit fournir d'énergie pour maintenir la vitesse, et plus la batterie se vide vite. Ford a adopté un système d'indicateurs appelé « objectifs de performance », qui traduit chaque modification physique en gain d'autonomie ou en réduction de coût de batterie. Sur un véhicule vendu à partir de 30 000 dollars, c'est une logique de conception assez éloignée des cycles de développement traditionnels du constructeur.