L'ex-cofondateur de Tesla tire les enseignements de son expérience passée. « Le cimetière des véhicules électriques des 20 dernières années a presque tous dépensé des milliards de dollars pour la production en grande série », analyse-t-il. Telo adopte exactement la stratégie inverse. La start-up choisit de viser la rentabilité avec des volumes réduits plutôt que de courir après les gros chiffres de production.

« Notre stratégie consiste à atteindre la rentabilité avec de faibles volumes, et non à viser 150 000 unités par an », confirme Jason Marks. Telo calcule qu'il lui suffit d'honorer un peu plus de la moitié de ses 12 000 précommandes pour atteindre l'équilibre financier. Cette approche évite l'écueil classique des start-up électriques qui brûlent des centaines de millions avant de produire leur premier véhicule.

La méthode rappelle les débuts de Tesla avec le Roadster puis la Model S, que Clubic avait testée. Tarpenning transpose cette philosophie chez Telo en pariant sur la fabrication sous contrat. L'entreprise concentre ses propres ressources sur les packs de batteries, la conception et l'ingénierie de sécurité en cas de collision.

Les 12 000 précommandes représentent théoriquement plus de 600 millions de dollars de chiffre d'affaires potentiel. Telo doit maintenant prouver qu'elle peut éviter le sort de nombreuses start-up électriques entrées en bourse via des SPAC avant de s'effondrer. Marc Tarpenning tirer profit de son expérience pour éviter les pièges qu'il a vu se refermer sur d'autres entrepreneurs du secteur.