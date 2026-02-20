L'État a aussi imposé une condition inattendue. Il a obligé EDF à rouvrir les négociations pour qu'un investisseur français entre dans la danse. Et c'est le groupe NJJ qui a été retenu. La holding, qui appartient à Xavier Niel, possède de multiples participations, dans l'immobilier notamment, et bien entendu dans les télécoms (Monaco Telecom en Principauté ; Salt en Suisse ; Proximus en Belgique ; Movistar au Chili etc.). Au final, NJJ et EDF ensemble détiennent près de la moitié du capital d'Exaion. Et au conseil d'administration, qui prend les grandes décisions, les Français occupent 5 sièges sur 8.