La prise en charge des images ne constitue pas une fonction isolée mais prolonge la transformation engagée depuis la suppression de WordPad. Microsoft cherche à réoccuper cet espace intermédiaire qui permettait de créer des documents simples mêlant texte et éléments visuels sans passer par une application plus lourde.

Notepad récupère ainsi des capacités amorcées avec l’introduction du Markdown, déjà utilisé pour appliquer des styles ou insérer des liens directement dans les fichiers. L’ajout des images complète cet ensemble et rapproche l’éditeur d’un outil de rédaction léger adapté à la documentation, à la prise de notes structurée ou à des contenus techniques courts.

Microsoft indique que ces évolutions ont un impact limité sur les performances, l’objectif n’étant pas de transformer Notepad en traitement de texte complet mais de lui permettre d’absorber des usages quotidiens autrefois dévolus à WordPad.

D’après Windows Latest, la fonctionnalité sera activée par défaut, avec une option de désactivation dans les paramètres pour celles et ceux qui souhaitent conserver un usage strictement textuel.