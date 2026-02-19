L’enquête repose sur l’analyse en laboratoire de 81 casques et écouteurs, dont une soixantaine commercialisés en Europe. Le constat est clair : des substances chimiques préoccupantes ont été détectées dans 100 % des produits testés, sans distinction de gamme, de prix ou de notoriété de la marque. Aucune marque n'est épargnée, ni aucun segment. Les casques gaming comme les Logitech G733 Lightspeed, Razer Kraken V3, SteelSeries Arctis Nova 5, jusqu'aux écouteurs true wireless et autres sportifs. L'étude cite notamment les Airpods Pro 2, les Airpods Max, les flagships de Sony avec les Sony WH-1000XM5 et

Sony WF-1000XM5, les Marshall Major V et Motif II ANC, le Beats Solo 4 et bien d'autres encore…