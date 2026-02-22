Malgré d'insistantes rumeurs ces dernières semaines, Audi a tenu à faire savoir, par la voix de son PDG Gernot Döllner, que le Concept C aboutirait bel et bien sur un véhicule de série en 2027, à savoir… la nouvelle Audi TT.
Dévoilé à la rentrée 2025, l'Audi Concept C s'apparentait à une voiture de sport biplace 100% électrique, décrite comme « une nouvelle ère du design automobile ». Un véhicule dont la calandre est inspirée de l'Auto Union Type C (1936) et de la troisième génération de l'Audi A6 (2004), avec une ligne latérale marquée et dynamique, véritable renouveau du roadster biplace. Pas de doute, on avait devant les yeux celle qui préfigurait la nouvelle Audi TT.
La nouvelle Audi TT attendue pour 2027
Au travers d'une note interne envoyée aux employés de l'entreprise, sur laquelle le quotidien Donaukurier a pu poser les yeux, le PDG de la marque aux anneaux, Gernot Döllner, confirme que la version de série du Concept C est toujours dans les projets, avec un lancement prévu dans le courant de l'année 2027.
Le PDG d'Audi se veut rassurant concernant le partenariat technique avec Porsche, évoquant « une excellente collaboration » entre les deux groupes. L'Audi Concept C (nom de code C-Sport) partage en effet divers éléments avec les futures 718 Boxster et Cayman.
Un roadster ambitieux et (toujours) sportif
La future Audi C-Sport sera construite sur la plateforme Premium Platform Electric (PPE). Sa batterie ne sera pas logée sous le plancher, mais positionnée derrière le conducteur, offrant ainsi une assise plus sportive que jamais et une répartition des masses optimisée.
Avec ce modèle, Audi ambitionne de créer un successeur digne de l’emblématique roadster TT, tout en adoptant bien sûr une motorisation entièrement électrique. Un toit rigide rétractable électriquement devrait également venir compléter l’ensemble.
Rappelons qu'au-delà de son emblématique TT, le constructeur allemand Audi compte bien aussi faire renaitre sa petite (et mal aimée) A2, lancée pour la première fois il y a 25 ans. Pour le constructeur, l'objectif serait de faire de cette future A2 e-tron le modèle électrique le plus accessible de la gamme.