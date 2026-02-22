Avec ce modèle, Audi ambitionne de créer un successeur digne de l’emblématique roadster TT, tout en adoptant bien sûr une motorisation entièrement électrique. Un toit rigide rétractable électriquement devrait également venir compléter l’ensemble.

Rappelons qu'au-delà de son emblématique TT, le constructeur allemand Audi compte bien aussi faire renaitre sa petite (et mal aimée) A2, lancée pour la première fois il y a 25 ans. Pour le constructeur, l'objectif serait de faire de cette future A2 e-tron le modèle électrique le plus accessible de la gamme.