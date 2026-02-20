L’objectif est de montrer aux jeunes générations (et aux autres) comment les premières contributions de YouTube à la culture Internet ont façonné l’évolution des plateformes de contenus et contribué à structurer les communautés en ligne telles que nous les connaissons aujourd’hui.

Dans un communiqué, Neal Mohan, directeur général de YouTube, explique : « En reconstruisant une ancienne page de lecture, nous ne montrons pas simplement une vidéo : nous invitons le public à remonter le temps, aux origines d’un phénomène culturel mondial. »

De son côté, Corinna Gardner, conservatrice senior en design et numérique au V&A, souligne : « Cet instantané de YouTube, à l’aube du web 2.0, marque un moment clé dans l’histoire d’Internet et du design numérique. »

Un authentique « morceau d'histoire » de l'ère numérique donc, concernant une plateforme qui n'a cessé d'évoluer au fil des années, et qui réunit aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde.