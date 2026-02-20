Le musée britannique Victoria and Albert Museum propose une plongée dans l’histoire du web, qui nous rappelle à quel point les débuts de YouTube sont aujourd'hui… vintage. Coup de vieux en vue !
L’an dernier marquait les 20 ans de la révélation de YouTube au grand public, mais aussi l’anniversaire de la toute première vidéo publiée sur la plateforme. Aujourd'hui, la plateforme devient… une pièce de musée. « Le Victoria & Albert Museum a fait l’acquisition d’une reconstitution d’une page web des débuts de la plateforme, ainsi que de la toute première vidéo mise en ligne, publiée par le cofondateur Jawed Karim », indique un porte-parole du musée.
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
La place de YouTube désormais… dans un musée !
La reconstitution de la toute première page « watch » de YouTube met en avant la première vidéo jamais publiée sur la plateforme : Me at the zoo. On y voit Jawed Karim, alors âgé de 25 ans, au zoo de San Diego, disserter face caméra sur… les éléphants. Cette séquence d'à peine 19 secondes, mise en ligne le 23 avril 2005, cumule aujourd’hui plus de 382 millions de visionnages et plus de 18 millions de mentions « J’aime ».
« Nos équipes dédiées à la conservation numérique ont passé les 18 derniers mois à recréer fidèlement le design et l’expérience de la plateforme tels qu’ils existaient le 8 décembre 2006, la plus ancienne trace horodatée encore documentée en ligne », précise le porte-parole.
Aux origines d'un phénomène culturel mondial
Pour mener à bien ce chantier, le Victoria and Albert Museum annonce avoir travaillé main dans la main avec l’équipe en charge de l’expérience utilisateur de YouTube, ainsi qu’avec le studio londonien de design interactif oio.
La toute première œuvre liée à YouTube est actuellement exposée dans la galerie Design 1900-Now du Victoria and Albert Museum à South Kensington. En parallèle, le processus de reconstitution fait l’objet d’une mini-exposition au V&A East Storehouse, à Stratford.
L’objectif est de montrer aux jeunes générations (et aux autres) comment les premières contributions de YouTube à la culture Internet ont façonné l’évolution des plateformes de contenus et contribué à structurer les communautés en ligne telles que nous les connaissons aujourd’hui.
Dans un communiqué, Neal Mohan, directeur général de YouTube, explique : « En reconstruisant une ancienne page de lecture, nous ne montrons pas simplement une vidéo : nous invitons le public à remonter le temps, aux origines d’un phénomène culturel mondial. »
De son côté, Corinna Gardner, conservatrice senior en design et numérique au V&A, souligne : « Cet instantané de YouTube, à l’aube du web 2.0, marque un moment clé dans l’histoire d’Internet et du design numérique. »
Un authentique « morceau d'histoire » de l'ère numérique donc, concernant une plateforme qui n'a cessé d'évoluer au fil des années, et qui réunit aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes