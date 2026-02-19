Grâce à son protocole ouvert AT, Bluesky a toutes les cartes en main pour se développer et enrichir sa plateforme en favorisant l'émulation dans sa communauté de développeurs (le client Blacksky est d'ores et déjà sur les starting blocks). Cela suffira-t-il à détrôner X.com et les réseaux de Meta dans le cœur des utilisateurs ? Impossible, à ce stade, de l'affirmer. Mais une chose est sûre : face à la multiplication des écosystèmes fermés, cette philosophie des réseaux ouverts est plus que rafraîchissante.