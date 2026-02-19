C'est du jamais vu sur un réseau social : Bluesky vient d'intégrer une messagerie chiffrée de bout en bout à sa plateforme.
À la traîne face à X.com et Threads, Bluesky ne lésine pas sur les innovations : ayant partagé une ambitieuse feuille de route pour 2026, le réseau social a récemment testé un bouton « J'aime pas », mis en place une option de sauvegarde des publications marquantes, amélioré ses fonctions de vérification d'identité et optimisé sa page Explorer. L'équipe vient également d'intégrer une messagerie dotée du chiffrement E2EE dans sa plateforme. On vous explique.
Bluesky intègre la messagerie chiffrée Germ DM….
Après quelques mois de tests, démarrés en août 2025, Bluesky vient d'intégrer la messagerie Germ DM, directement dans son application. Ce service chiffré de bout en bout permettra aux utilisateurs de discuter en toute confidentialité : aucun tiers, Germ et Bluesky compris, ne pourra lire les messages.
La start-up Germ Network a été lancée par un ancien professeur de Stanford et un ex-ingénieur d'Apple, qui a notamment travaillé sur FaceTime et iMessage. Cet outil de communication est basé sur la norme Messaging Layer Security (MLS), approuvée par l'Internet Enginerring Task Force, ainsi que sur le protocole ATProto, sur lequel s'appuie, entre autres, le réseau social Bluesky.
En pratique comment cela fonctionne-t-il ? Aucun numéro de téléphone n'est demandé, il suffit de télécharger l'app Germ DM et de se connecter avec ses identifiants Bluesky. Un petit badge est alors ajouté au profil utilisateur sur le réseau social : en cliquant dessus, on peut envoyer directement des messages via une app temporaire.
… et ouvre grand les bras à d'autres applications
Germ est disponible en version bêta en Europe et en Amérique du Nord, uniquement sur iOS. Depuis l'annonce de son intégration dans Bluesky, son nombre d'utilisateurs a quintuplé. Dans les mois qui viennent, la start-up devrait proposer des options payantes, comme le filtrage IA privé ou le gestion multi-comptes : elles seront principalement destinées aux créateurs, aux politiciens ou encore, aux journalistes. La société a aussi partagé des directives pour faciliter l'intégration d'autres services dans Bluesky.
- Algorithme ouvert.
- Fonctionnement proche de Twitter.
- Initié par l'un des co-fondateurs de Twitter.
Grâce à son protocole ouvert AT, Bluesky a toutes les cartes en main pour se développer et enrichir sa plateforme en favorisant l'émulation dans sa communauté de développeurs (le client Blacksky est d'ores et déjà sur les starting blocks). Cela suffira-t-il à détrôner X.com et les réseaux de Meta dans le cœur des utilisateurs ? Impossible, à ce stade, de l'affirmer. Mais une chose est sûre : face à la multiplication des écosystèmes fermés, cette philosophie des réseaux ouverts est plus que rafraîchissante.