La plateforme sociale Bluesky a un peu de mal à rattraper son retard face à X et Threads. Mais elle ne baisse pas les bras pour autant : de nombreuses améliorations sont prévues pour 2026.
Avec plus de 42 millions d'utilisateurs, Bluesky fait des pieds et des mains pour se maintenir à flot face à une concurrence toujours plus féroce. Ce réseau social encore jeune, qui est notamment connu pour ses algorithmes paramétrables et la personnalisation de ses flux, a récemment amélioré sa page Explorer, déployé un nouveau système de vérification, lancé une option de signets privés, testé un bouton « J'aime pas » et bien plus encore.
Mais Bluesky ne compte pas en rester là : bien d'autres évolutions sont prévues pour l'année 2026.
De nombreux défis à surmonter pour 2026
Pas facile de s'imposer sur un marché aussi concurrentiel que les réseaux sociaux. Bluesky en sait quelque chose : alors que Threads a dépassé X.com en nombre d'utilisateurs actifs quotidiens sur mobile, la plateforme a, quant à elle, vu cette audience chuter de 39,8 % en l'espace d'un an. Un véritable coup dur dont elle peine à se remettre.
Pourquoi ce désaveu du public ? Dans une récente publication, Alex Benzer, responsable produit chez Bluesky a partagé son point de vue : « Des millions de personnes utilisent déjà Bluesky, mais beaucoup d'autres ne l'ont pas encore rejoint, ou l'ont essayé à ses débuts sans s'y investir davantage. Pour la plupart d'entre elles, les fonctionnalités de base doivent être irréprochables avant qu'elles ne restent. »
En 2026, Bluesky va donc devoir mettre les bouchées doubles et rattraper coûte que coûte son retard en fonctionnalités pour tirer son épingle du jeu.
Quelles nouvelles fonctionnalités prévues pour Bluesky ?
Dans son message, Alex Benzer fait le point sur les nombreuses options en préparation sur Bluesky pour l'année à venir : en plus des brouillons, qui manquent encore et toujours à l'appel, il indique notamment que « les vidéos de trois minutes sont insuffisantes, le chargement des vidéos devrait être plus rapide, quatre photos ne suffisent pas, et la création de discussions devrait être plus simple. »
L'équipe devra aussi améliorer les suggestions de profils et faciliter les échanges entre utilisateurs. Le flux Discover devrait aussi bientôt inclure des tags thématiques et de nouvelles options de curation permettront de mettre à jour les flux personnalisés en temps réel, notamment durant certains évènements en direct.
- Algorithme ouvert.
- Fonctionnement proche de Twitter.
- Initié par l'un des co-fondateurs de Twitter.
L'enrichissement de l'écosystème, Atmosphere, et l'interopérabilité de la plateforme avec des applications tierces est également un sujet pris très au sérieux par l'équipe Bluesky : « nous nous posons des questions telles que : comment les autres applications Atmosphere pourraient-elles rendre les publications sur Bluesky plus expressives ? Comment pourraient-elles rendre les profils plus pertinents et dynamiques ? ». Une « intégration de profil avec une autre application Atmosphere » est d'ailleurs dans les tuyaux.
On le voit, Bluesky semble bien décidé à redoubler d'efforts pour optimiser son expérience utilisateur. Reste à savoir si toutes ces nouveautés seront suffisantes pour rattraper son retard face à la concurrence.