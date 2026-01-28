Avec plus de 42 millions d'utilisateurs, Bluesky fait des pieds et des mains pour se maintenir à flot face à une concurrence toujours plus féroce. Ce réseau social encore jeune, qui est notamment connu pour ses algorithmes paramétrables et la personnalisation de ses flux, a récemment amélioré sa page Explorer, déployé un nouveau système de vérification, lancé une option de signets privés, testé un bouton « J'aime pas » et bien plus encore.