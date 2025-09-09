C'est pas trop tôt ! Le réseau social Bluesky vient d'annoncer l'arrivée d'une fonctionnalité très demandée : les posts conservés.
- Bluesky a lancé la fonctionnalité très attendue des posts conservés pour sauvegarder les publications favorites.
- Les utilisateurs peuvent désormais enregistrer des posts dans un espace privé accessible sur mobile et web.
- Un outil appelé Pin2Saved permet de transférer d'anciens posts épinglés vers ce nouvel espace privé.
Ayant dépassé les 38 milions d'abonnés, Bluesky ne cesse de s'améliorer. Le réseau, qui a récemment été intégré au navigateur Opera, a accueilli plusieurs mises à jour : ajout de réactions aux messages privés, amélioration de la page Explorer, nouveau système de vérification des utilisateurs et bien plus encore. Les développeurs viennent aussi de lancer les « Posts conservés », une nouvelle fonctionnalité qui en ravira plus d'un.
Les posts conservés débarquent enfin sur Bluesky
Jusqu'à présent, lorsqu'une publication nous tapait dans l'œil sur Bluesky, il était impossible de la mettre de côté dans une section privée. Jaz, un des développeurs de l'app, avait toutefois mis en place un pis-aller : il était possible d'enregistrer une publication dans un flux public dédié en y glissant l'emoji 📌 . Si elle avait le mérite d'exister, l'initiative était, hélas, loin d'être suffisante.
Désormais, à l'instar de nombreux autres plateformes sociales, comme Instagram ou X.com (anciennement Twitter), Bluesky s'est doté d'une fonctionnalité de signets privés. Les utilisateurs qui le souhaitent peuvent donc sauvegarder dès aujourd'hui leurs publications favorites au sein d'un espace dédié et les consulter à un autre moment.
Comment utiliser la nouvelle fonction de Bluesky ?
Les signets privés sont disponibles sur Bluesky, et ce, en version web ou mobile. Si vous n'y accédez pas encore, sachez qu'il vous suffit de mettre à jour votre application, comme l'explique l'équipe du réseau social. Pour utiliser cette nouvelle fonction, il suffit de :
- Cliquer sur l'icône en forme de marque-page visible en bas à droite de chaque post ;
- Appuyer dans la colonne de gauche sur la section « Conservés » pour lire les publications enregistrées.
Bonne nouvelle pour les utilisateurs qui ont épinglé des posts dans l'ancien flux public, un outil nommé Pin2Saved est d'ores et déjà disponible pour transférer leurs anciens enregistrements dans leur propre flux privé.
Notons, que pour l'heure, la fonction est assez basique : on ne peut, pas, par exemple, créer des dossiers pour organiser ses signets. On espère que Bluesky peaufinera donc rapidement la nouvelle fonctionnalité pour la hisser au niveau de la concurrence.
- Algorithme ouvert.
- Fonctionnement proche de Twitter.
- Initié par l'un des co-fondateurs de Twitter.