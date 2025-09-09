Jusqu'à présent, lorsqu'une publication nous tapait dans l'œil sur Bluesky, il était impossible de la mettre de côté dans une section privée. Jaz, un des développeurs de l'app, avait toutefois mis en place un pis-aller : il était possible d'enregistrer une publication dans un flux public dédié en y glissant l'emoji 📌 . Si elle avait le mérite d'exister, l'initiative était, hélas, loin d'être suffisante.