Bluesky développe un système qui cartographie la position de chaque utilisateur dans ce que l'entreprise qualifie de « voisinage social », uniquement composé de personnes avec lesquelles il interagit déjà ou qu'il pourrait apprécier. Cette nouvelle fonctionnalité, matérialisée par le bouton « J’aime pas », permettra aux utilisateurs de l'application de signaler les publications qu'ils ne souhaitent plus voir apparaître dans leur fil d'actualité. Selon l’entreprise, ce test s’inscrit dans une série d’expérimentations destinées à « améliorer les échanges » sur la plateforme.

De plus, sachez que ce bouton restera privé et non visible publiquement, et qu'il permettra au système de comprendre les types de publications que l'utilisateur préfère éviter. Cette donnée influencera également le classement des réponses dans les fils de discussion, tant pour l'utilisateur concerné que pour les membres de son voisinage social.