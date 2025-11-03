Bluesky expérimente actuellement un bouton "J'aime pas" destiné à personnaliser les contenus affichés dans le fil de découverte. L’objectif est d’ajuster la visibilité des contenus, tout en affinant la qualité des échanges sur la plateforme.
Cette année a été particulièrement mouvementée pour Bluesky, et elle n'est pas encore arrivée à son terme. En 2025, l'application en a profité pour se munir de nouvelles fonctionnalités, certaines étant déjà bien connues (ou désirées) des utilisateurs de X. Après s'être muni d'un nouveau système de vérification et d'une fonction de signets privés, le réseau social vient de recevoir un tout nouveau bouton « J’aime pas » visant à affiner le fil de découverte sur la plateforme.
Bluesky teste un bouton « J’aime pas » pour filtrer votre entourage numérique
Bluesky développe un système qui cartographie la position de chaque utilisateur dans ce que l'entreprise qualifie de « voisinage social », uniquement composé de personnes avec lesquelles il interagit déjà ou qu'il pourrait apprécier. Cette nouvelle fonctionnalité, matérialisée par le bouton « J’aime pas », permettra aux utilisateurs de l'application de signaler les publications qu'ils ne souhaitent plus voir apparaître dans leur fil d'actualité. Selon l’entreprise, ce test s’inscrit dans une série d’expérimentations destinées à « améliorer les échanges » sur la plateforme.
De plus, sachez que ce bouton restera privé et non visible publiquement, et qu'il permettra au système de comprendre les types de publications que l'utilisateur préfère éviter. Cette donnée influencera également le classement des réponses dans les fils de discussion, tant pour l'utilisateur concerné que pour les membres de son voisinage social.
Un modèle pensé pour limiter les conflits sur la plateforme, mais…
Comme rapporté par nos confrères du site Engagdet, Bluesky teste également une modification du fonctionnement du bouton Répondre. Désormais, lorsqu'un utilisateur clique sur ce bouton, il visualise d'abord l'intégralité du fil de discussion avant d'accéder à l'espace de rédaction d'une nouvelle publication. Couplée à un nouveau modèle de détection des réponses inappropriées, cette modification devrait logiquement contribuer à améliorer le climat général des échanges sur la plateforme, selon l'un des responsables de Bluesky.
Paul Frazee, directeur technique de Bluesky, a précisé dans une publication récente que la plateforme propose déjà une option pour limiter les réponses aux seuls abonnés, mais que l'entreprise ne souhaite pas en faire la seule solution disponible. Quoi qu'il en soit, si cette nouvelle approche pourra effectivement permettre de restreindre les conflits en ligne, elle pourrait aussi, d'une certaine façon, réduire considérablement les formes constructives de désaccord.
- Algorithme ouvert.
- Fonctionnement proche de Twitter.
- Initié par l'un des co-fondateurs de Twitter.