Avec iOS 26.4, Apple introduit une fonctionnalité un peu surprenante. Cette dernière permet d'activer un moteur de recherche sur le portail iCloud.com à partir d'un appareil de confiance, tel que votre iPhone, lequel se chargera d'indexer vos fichiers et de traiter vos requêtes.
Votre index de recherche délocalisé
Pendant longtemps, iCloud.com est resté un portail assez limité. Impossible d'y lancer une requête sur ses photos ou ses fichiers iCloud Drive depuis un navigateur. Apple avait pourtant commencé à optimiser progressivement l'interface web du service. La messagerie s'est améliorée, la galerie photo a hérité d'un tri par année et permet aussi l'édition des métadonnées EXIF directement depuis iCloud.com. Et pourtant il reste impossible d'effectuer une simple requête.
Avec iOS 26.4 beta 1, Apple continue ses travaux en ajoutant une option "Autoriser la recherche" dans les réglages iCloud. L'idée est simple : plutôt que d'indexer vos données sur ses serveurs, Apple délègue l'indexation à vos appareils de confiance : iPhone, iPad ou Mac. Concrètement, quand vous lancez une requête depuis iCloud.com dans un navigateur, le portail envoie une notification à l'un de vos appareils connectés, lequel exécute la recherche localement et renvoie les résultats.
Pour Apple, il s'agit d'introduire une nouvelle option de vie privée : Apple ne centralise donc pas un index de vos contenus sur ses serveurs. La recherche se fait sur votre appareil, et non pas dans le cloud. En pratique, si aucun appareil de confiance n'est disponible ou joignable, la recherche est désactivée. Cette fonctionnalité rappelle alors l'option de protection avancée des données permettant de chiffrer vos données et qui envoie également une notification à l'appareil de confiance pour autoriser l'accès aux services Web.
Sur beta.icloud.com, des champs de recherche apparaissent désormais dans les sections Photos et iCloud Drive. La première tentative déclenche une invitation à activer la fonctionnalité, suivie d'une notification sur l'appareil de confiance pour valider l'accès. Apple ajoute aussi la possibilité d'exporter un fichier CSV de l'historique de recherche sur les 28 derniers jours, et de le supprimer directement depuis l'appareil.
Rappelons que les mails, les contacts et les calendriers restent encore à ce jour dépourvus de chiffrement de bout en bout.