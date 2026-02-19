Pour Apple, il s'agit d'introduire une nouvelle option de vie privée : Apple ne centralise donc pas un index de vos contenus sur ses serveurs. La recherche se fait sur votre appareil, et non pas dans le cloud. En pratique, si aucun appareil de confiance n'est disponible ou joignable, la recherche est désactivée. Cette fonctionnalité rappelle alors l'option de protection avancée des données permettant de chiffrer vos données et qui envoie également une notification à l'appareil de confiance pour autoriser l'accès aux services Web.

Sur beta.icloud.com, des champs de recherche apparaissent désormais dans les sections Photos et iCloud Drive. La première tentative déclenche une invitation à activer la fonctionnalité, suivie d'une notification sur l'appareil de confiance pour valider l'accès. Apple ajoute aussi la possibilité d'exporter un fichier CSV de l'historique de recherche sur les 28 derniers jours, et de le supprimer directement depuis l'appareil.

Rappelons que les mails, les contacts et les calendriers restent encore à ce jour dépourvus de chiffrement de bout en bout.