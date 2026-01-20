Google entend faire davantage d'ombre à Safari sur iOS. Pour ce faire, l'entreprise a mis en place un mécanisme pour faciliter la transition et retrouver les données de son PC.
La configuration standard de la majorité des détenteurs d'un iPhone consiste probablement à jongler continuellement entre Chrome en version desktop et Safari sur iOS. Certains auront ensuite installé le navigateur Chrome depuis l'App Store et configuré la synchronisation de leurs données. Reste celles accumulées et stockées au sein de Safari restent cloisonnées.
Un processus manuel pour contourner les restrictions
On le sait, Apple fait tout pour mettre en avant Safari sur iOS et freine des quatre fers pour autoriser l'utilisation de moteurs de rendu externes. La firme de Tim Cook ne facilite pas non plus la transition vers un autre navigateur. Google déploie une fonctionnalité qui supprime l'obligation de passer par un Mac pour récupérer ses favoris, mots de passe et historique depuis Safari.
Pour les utilisateurs d'iPhone qui souhaitent migrer de Safari vers Chrome, Google intègre dans Chrome 145, actuellement en bêta, une option d'importation directe permettant de transférer favoris, historique de navigation, mots de passe, cartes de paiement et liste de lecture depuis Safari.
Chrome ne peut pas accéder directement à ces informations en raison des règles de confidentialité d'Apple. Le système repose donc sur une méthode manuelle en deux temps. L'utilisateur exporte d'abord ses données Safari depuis les réglages iOS (Paramètres > Apps > Safari > Historique et données de sites web > Exporter), ce qui génère un fichier ZIP téléchargé dans le dossier Téléchargements d'iCloud Drive.
Une fois ce fichier créé, Chrome propose un menu dédié "Safari Import" accessible depuis ses paramètres iOS. L'application guide l'utilisateur pour sélectionner le fichier ZIP, puis affiche un récapitulatif détaillé des éléments détectés avant validation.
Alors oui, nous restons un peu perplexes sur la procédure, puisque toutes ces données très sensibles sont désormais stockées en clair sur le téléphone. Chrome propose d'ailleurs de supprimer le fichier ZIP, une étape qu'il ne faudra surtout pas oublier dans le cas où une personne tierce ait accès à votre téléphone.