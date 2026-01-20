On le sait, Apple fait tout pour mettre en avant Safari sur iOS et freine des quatre fers pour autoriser l'utilisation de moteurs de rendu externes. La firme de Tim Cook ne facilite pas non plus la transition vers un autre navigateur. Google déploie une fonctionnalité qui supprime l'obligation de passer par un Mac pour récupérer ses favoris, mots de passe et historique depuis Safari.

Pour les utilisateurs d'iPhone qui souhaitent migrer de Safari vers Chrome, Google intègre dans Chrome 145, actuellement en bêta, une option d'importation directe permettant de transférer favoris, historique de navigation, mots de passe, cartes de paiement et liste de lecture depuis Safari.

Chrome ne peut pas accéder directement à ces informations en raison des règles de confidentialité d'Apple. Le système repose donc sur une méthode manuelle en deux temps. L'utilisateur exporte d'abord ses données Safari depuis les réglages iOS (Paramètres > Apps > Safari > Historique et données de sites web > Exporter), ce qui génère un fichier ZIP téléchargé dans le dossier Téléchargements d'iCloud Drive.