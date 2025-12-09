Transférer des photos est une chose, mais récupérer l'état exact de ses applications en est une autre. C'est ici qu'intervient le véritable tour de force avec l'arrivée d'AppMigrationKit dans la prochaine mouture d'iOS. Apple fournit enfin aux développeurs les clés pour emballer correctement les cartons numériques. Ce nouvel outil permet aux applications tierces d'exporter leurs données locales, comme les sauvegardes de jeux ou les préférences utilisateurs, pour les réinjecter proprement sur un appareil Android.

L'initiative ne vient pas uniquement de la bonté d'âme de Tim Cook. L'ombre de la Commission européenne et de son règlement sur les marchés numériques plane au-dessus de Cupertino. En facilitant techniquement le départ de ses clients, Apple montre patte blanche aux autorités et s'évite potentiellement de lourdes amendes. Cette fonctionnalité s'intégrera discrètement dans les réglages système, transformant ce qui était autrefois une rupture douloureuse en une simple formalité administrative. Les barrières tombent, et la fidélité à une marque ne tiendra désormais plus qu'à la qualité de ses produits, et non à la difficulté d'en partir.