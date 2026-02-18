Le distributeur Carrefour et l'entreprise Vusion officialisent leur ambition de transformer les hypermarchés et supermarchés français en magasins intelligents d'ici 2030. Les étiquettes connectées, rails bluetooth et caméras IA vont devenir la norme.
L'hypermarché, longtemps synonyme d'étiquettes papier et de tickets de caisse froissés, entre progressivement dans une nouvelle ère. Carrefour a rendu public, ce mercredi 18 février, un partenariat avec le Français Vusion, l'une des références mondiales de la numérisation du commerce physique, pour transformer l'ensemble de ses hypermarchés et supermarchés français, d'ici 2030. Avec les étiquettes connectées au cloud, les rails bluetooth géolocalisés et les caméras IA qui scrutent les rayons en temps réel, Carrefour s'apprête à numériser l'intégralité de ses magasins français et à s'imposer comme le distributeur le plus avancé d'Europe.
Étiquettes électroniques et pick-to-light, le rayon connecté devient réalité chez Carrefour
L'accord annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du plan « Carrefour 2030 », une feuille de route du géant français qui met la technologie au centre de la transformation du groupe. Après avoir mené avec succès des tests depuis juin 2025 dans plusieurs magasins, la plateforme Vusion va désormais être installée dans l'ensemble des hypermarchés et supermarchés français. Carrefour devient le premier grand distributeur européen à franchir ce cap à cette échelle, Leclerc étant aussi un client de Vusion, appelée VusionGroup jusqu'à l'année dernière.
La collaboration se matérialise notamment avec des étiquettes électroniques connectées à internet, capables de mettre à jour les prix en temps réel, sans qu'un employé ait à les changer une par une. Mais ce n'est pas tout, puisque ces mêmes étiquettes peuvent s'illuminer pour guider les collaborateurs directement vers le bon produit, un système d'ailleurs baptisé « pick-to-light », qui accélère la préparation des commandes en magasin.
L'autre technologie du dispositif, EdgeSense, repose sur des rails installés dans les rayons, connectés en bluetooth, qui savent en permanence où se trouve chaque produit. Concrètement, cela permet de préparer les commandes en ligne bien plus vite, et surtout de détecter un rayon qui se vide avant même que le client ne le constate. Notons que cette technologie a déjà été adoptée par le mastodonte américain de la grande distribution, Walmart, dans l'ensemble de ses magasins.
Carrefour va pouvoir monétiser ses données grâce aux étiquettes connectées de Vusion
Enfin, la dernière technologie du dispositif, baptisée Captana, s'appuie sur de toutes petites caméras fixées dans les rayons, qui analysent en permanence ce qui s'y passe. Qu'un rayon soit vide, qu'un prix affiché soit incorrect ou qu'un produit soit mal placé, l'intelligence artificielle détecte tout, sans qu'un employé ait à faire le tour du magasin. Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, estime que « la digitalisation de nos rayons est le socle indispensable pour déployer notre vision du commerce moderne. »
Ce partenariat ouvre aussi un terrain moins attendu, le retail media. Derrière ce terme qui mérite quelques explications, on retrouve une idée simple, celle d'utiliser les données collectées par les étiquettes et caméras connectées pour diffuser des publicités ciblées directement en rayon, au moment précis où le client fait son choix. Pour Carrefour, voilà une nouvelle source de revenus qui vient s'ajouter aux gains de productivité déjà attendus.
Plus que la symbolique du partenariat, les deux groupes hexagonaux veulent construire ensemble le commerce de demain. Carrefour rejoint le cercle des conseillers stratégiques de Vusion, en participant directement aux décisions qui façonneront les technologies du secteur. Un laboratoire d'innovation commun, baptisé « Next Retail Experience Center », verra également le jour pour tester et inventer les prochaines grandes avancées du magasin intelligent. Oui, nous n'en sommes encore qu'au début.