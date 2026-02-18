L'hypermarché, longtemps synonyme d'étiquettes papier et de tickets de caisse froissés, entre progressivement dans une nouvelle ère. Carrefour a rendu public, ce mercredi 18 février, un partenariat avec le Français Vusion, l'une des références mondiales de la numérisation du commerce physique, pour transformer l'ensemble de ses hypermarchés et supermarchés français, d'ici 2030. Avec les étiquettes connectées au cloud, les rails bluetooth géolocalisés et les caméras IA qui scrutent les rayons en temps réel, Carrefour s'apprête à numériser l'intégralité de ses magasins français et à s'imposer comme le distributeur le plus avancé d'Europe.