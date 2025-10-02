SFR a inauguré cette semaine un « Eco Content Store », première des boutiques de nouvelle génération de l'opérateur, qui veut proposer à ses clients des points de vente physique éco-responsables.
SFR est-il en train de passer du rouge et vert ? Cette fois, nous ne parlerons pas de la baisse de la dette finalisée par sa maison-mère Altice, mais bien de ce que l'opérateur a inauguré mardi à La Teste-de-Buch, en Gironde, à savoir le premier de ses « Eco Content Store ». Il s'agit de la nouvelle génération de boutiques de l'entreprise, pensée pour réduire l'empreinte énergétique de ses maisons. Progressivement, SFR devrait transformer la totalité de ses 550 points de vente, partout en France.
Des boutiques SFR repensées pour consommer moins d'énergie
Le superflu a peut-être fait son temps, alors place à l'efficacité énergétique. C'est un peu comme cela que nous pourrions résumer la promesse des Eco Content Store de SFR, qui font la chasse au gaspillage. Chaque équipement, chaque ampoule, chaque degré de climatisation pouvaient jusqu'à maintenant représenter un gouffre financier. L'opérateur se fixe l'objectif de transformer ses espaces de vente en modèles de sobriété, presque minimalistes, sans rogner sur l'expérience client.
Dans le détail, SFR a repensé tout l'écosystème de ses boutiques. Optimisation des éclairages, régulation précise du chauffage et de la climatisation, installation stratégique des écrans multimédias, tout y passe. Même le mobilier adopte une philosophie minimaliste, avec des matériaux sélectionnés pour leur durabilité.
SFR ambitionne de réduire de 40% sa consommation énergétique d'ici 2030. Un pari audacieux, qui fait des boutiques les ambassadrices visibles de la transition écologique du groupe. Le coup d'envoi a donc été donné au centre commercial Les Océanides, où la première boutique nouvelle formule teste en conditions réelles ce modèle repensé de A à Z.
Un déploiement progressif des Eco Content Store sur tout le territoire
Cette refonte des boutiques prend racine dans « Le Cap », le plan environnemental global que SFR a dévoilé l'an dernier. Le programme embarque toutes les équipes du groupe autour d'une trilogie d'actions qui consiste à comprendre, réduire et contribuer. Les Eco Content Store matérialisent justement ce second pilier centré sur la réduction énergétique.
Le concept s'applique aussi bien aux nouvelles boutiques qu'aux rénovations des espaces existants. Montreuil et Niort accueilleront dès novembre leurs propres boutiques éco-conçues, avec une extension progressive à tout le territoire, peut-être d'ici 2030.
SFR assure vouloir maintenir son maillage serré de 550 boutiques réparties en France, le plus important des télécoms français, après le désormais tentaculaire réseau de Bouygues Telecom et de La Poste Mobile. La preuve qu'on peut verdir son modèle sans renoncer à être partout, à condition de réinventer l'existant plutôt que de tout raser.