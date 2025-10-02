SFR est-il en train de passer du rouge et vert ? Cette fois, nous ne parlerons pas de la baisse de la dette finalisée par sa maison-mère Altice, mais bien de ce que l'opérateur a inauguré mardi à La Teste-de-Buch, en Gironde, à savoir le premier de ses « Eco Content Store ». Il s'agit de la nouvelle génération de boutiques de l'entreprise, pensée pour réduire l'empreinte énergétique de ses maisons. Progressivement, SFR devrait transformer la totalité de ses 550 points de vente, partout en France.