La restructuration financière d'Altice France a de quoi impressionner. La maison-mère de l'opérateur au carré rouge, SFR, passe de 25 à 15 milliards d'euros d'endettement. L'opération, qui avait été annoncée en début d'année, au mois de février, fut dans un premier temps validée par une série de neuf décisions du tribunal des activités économiques de Paris le 4 août. Au-delà du désendettement, elle repousse l'ensemble des échéances majeures entre 2028 et 2033.