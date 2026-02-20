Une phase de test débutera le 23 février auprès d’un groupe restreint de créateurs américains. Le déploiement sera ensuite progressivement étendu à d’autres créateurs basés au Canada, au Royaume-Uni, mais aussi en France, dans les semaines à venir.

Depuis ses débuts, Snapchat mise sur la connexion entre les utilisateurs. Aujourd’hui, comme sur d'autres réseaux, ce sont plus que jamais les créateurs qui dynamisent cette interaction.