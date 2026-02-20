Snapchat passe à la vitesse supérieure sur la monétisation. La plateforme officialise le lancement des Creator Subscriptions, une nouvelle brique pensée pour renforcer l’engagement des fans, et offrir aux créateurs une source de revenus récurrente et évolutive, tout en consolidant l’écosystème maison.
Impossible d’ignorer le phénomène Snapchat. En à peine quelques années, l’application au fantôme est passée du statut de messagerie éphémère prisée des ados à celui de plateforme sociale mondiale incontournable. Dans un paysage ultra-concurrentiel incarné par TikTok, Instagram ou encore YouTube, Snapchat entend bien capitaliser sur sa spécificité, à savoir la proximité et l’engagement. Pour rester dans la course et séduire les créateurs en quête de revenus pérennes, la plateforme dégaine aujourd’hui un nouvel outil de monétisation.
Les abonnements également sur Snapchat
Snapchat annonce ainsi le lancement des Creator Subscriptions, un nouveau dispositif pensé pour renforcer les liens entre créateurs et abonnés, tout en ouvrant la voie à des revenus récurrents (pour les créateurs).
Une phase de test débutera le 23 février auprès d’un groupe restreint de créateurs américains. Le déploiement sera ensuite progressivement étendu à d’autres créateurs basés au Canada, au Royaume-Uni, mais aussi en France, dans les semaines à venir.
Depuis ses débuts, Snapchat mise sur la connexion entre les utilisateurs. Aujourd’hui, comme sur d'autres réseaux, ce sont plus que jamais les créateurs qui dynamisent cette interaction.
Les créateurs libres de fixer leur propre politique tarifaire
Au quatrième trimestre 2025, la plateforme revendiquait 946 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Dans le même temps, le nombre d’utilisateurs américains publiant sur Spotlight a bondi de 47% sur un an, un indicateur fort de la vitalité et de la créativité qui animent la communauté Snapchat.
Concrètement, sur Snapchat, les abonnements donneront accès à des contenus exclusifs, aussi bien via les Snaps que les Stories. Les abonnés payants bénéficieront également de réponses prioritaires de la part des créateurs et profiteront d’une expérience sans publicité sur les Stories.
La plateforme présente cette nouveauté comme « un moyen idéal d’offrir davantage de liberté aux créateurs, leur permettant d’expérimenter de nouveaux formats tout en construisant une source de revenus récurrente », soit un levier stratégique pour renforcer la fidélité et le temps passé sur l’application.
Les créateurs garderont par ailleurs la main sur leur politique tarifaire. Ils pourront fixer librement le montant de l’abonnement mensuel, en s’appuyant sur les différents paliers recommandés par Snapchat, afin d’adapter leur offre à leur communauté et à leur positionnement.
Il y a quelques jours, Snapchat faisait parler de lui au travers de la chaîne de restauration rapide McDonald's, qui permet jusqu'au 16 mars prochain, de troquer les précieux points McDo+ en un mois d'abonnement à Snapchat+, la formule payante du réseau social.
