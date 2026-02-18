Au cœur de cette nouvelle version, une nouvelle identité chromatique qui s'articule autour du True Blue. Un bleu qui se veut vecteur d'une énergie moderne, avec une palette dictée « par un objectif de modernisation et d'inclusion ».

Les concepteurs de l'application promettent une meilleure lisibilité, apportée également par l'adoption des typographies GT Eesti, pour une plus grande clarté sur tous les supports numériques. De nouvelles couleurs qui garantissent aussi une meilleure lisibilité pour l'ensemble des membres, y compris les utilisateurs en situation de handicap visuel.