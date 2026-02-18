Depuis lundi 16 février, les utilisateurs de l'application Blablacar peuvent découvrir une toute nouvelle version de leur service favori, qui fait la part belle au True Blue. Mais c'est quoi au juste ?
Dans l’univers foisonnant de la mobilité connectée dédiée à l'automobile, difficile d’ignorer BlaBlaCar. Né en France (il y a 20 ans, sous le nom de covoiturage.fr), le service s’est imposé comme le réflexe covoiturage de millions d’Européens. La promesse est simple, à savoir rentabiliser ses trajets longue distance tout en réduisant l’empreinte carbone. Une appli efficace, une communauté massive et un modèle éprouvé qui a bousculé les codes du transport traditionnel.
Blablacar change d'identité, 8 ans après
Huit ans après sa dernière refonte, l'application Blablacar se refait une beauté en ce début d'année 2026. La célèbre plateforme ambitionne ainsi de devenir le guichet unique pour voyager partout, au meilleur prix.
« Nous voulions une identité qui soit à la fois singulière et cohérente sur tous nos marchés, tout en restant fidèle à notre mission : rendre chaque lieu accessible à toutes et tous », explique Caroline Wilsford, Directrice Marketing de BlaBlaCar, qui précise que la marque devait évoluer pour refléter ce qu'elle est devenue, à savoir une plateforme de voyage globale.
Un blablacar plus moderne, plus inclusif
Au cœur de cette nouvelle version, une nouvelle identité chromatique qui s'articule autour du True Blue. Un bleu qui se veut vecteur d'une énergie moderne, avec une palette dictée « par un objectif de modernisation et d'inclusion ».
Les concepteurs de l'application promettent une meilleure lisibilité, apportée également par l'adoption des typographies GT Eesti, pour une plus grande clarté sur tous les supports numériques. De nouvelles couleurs qui garantissent aussi une meilleure lisibilité pour l'ensemble des membres, y compris les utilisateurs en situation de handicap visuel.
« BlaBlaCar délaisse ses personnages illustrés, autrefois essentiels pour expliquer la pratique du covoiturage, pour adopter un langage visuel plus humain, solaire et émotionnel », explique la marque. Le nouveau Blablacar est disponible dès à présent sur le site Web, mais aussi au travers des applications iOS et Android.
Le saviez-vous ? Le symbole emblématique des guillemets représente évidemment les « B » de Blabla, mais aussi le conducteur et le passager, et deviennent désormais « le point d’ancrage d'une expérience de voyage fluide capable de connecter n'importe quel point A à un point B ».