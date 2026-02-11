DuckDuckGo introduit des requêtes vocales sécurisées pour son IA

Duck.ai avait déjà été enrichi en mai 2025 avec GPT-4o Mini et une fonction de recherche web. Le système repose sur une architecture particulière. Quand un utilisateur lance un chat vocal, Duck.ai établit une connexion avec un modèle d'OpenAI via un relais sécurisé que DuckDuckGo ne peut pas déchiffrer. L'audio capté par le microphone est transmis en temps réel vers OpenAI, où le modèle écoute, transcrit les paroles et génère une réponse à la fois vocale et textuelle. DuckDuckGo joue le rôle d'intermédiaire sans avoir accès au contenu des échanges.

Comme pour les conversations textuelles, des limites d'utilisation quotidiennes s'appliquent. Les abonnés DuckDuckGo bénéficient de quotas plus élevés que les utilisateurs gratuits. La fonctionnalité peut être activée en cliquant sur "New Voice Chat" dans la barre de navigation latérale, puis en autorisant l'accès au microphone.