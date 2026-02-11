DuckDuckGo introduit des requêtes vocales sécurisées pour son IA

Le moteur de recherche privé DuckDuckGo ajoute une fonctionnalité de conversation vocale à son assistant IA, accessible en opt-in et conçue pour préserver l'anonymat des utilisateurs.
DuckDuckGo vient d'ajouter une fonction de chat vocal en temps réel à Duck.ai. Cette nouveauté optionnelle permet de dialoguer à l'oral avec l'assistant IA du moteur de recherche, tout en maintenant les garanties de confidentialité promises par l'entreprise.
Un relais chiffré pour préserver l'anonymat
Duck.ai avait déjà été enrichi en mai 2025 avec GPT-4o Mini et une fonction de recherche web. Le système repose sur une architecture particulière. Quand un utilisateur lance un chat vocal, Duck.ai établit une connexion avec un modèle d'OpenAI via un relais sécurisé que DuckDuckGo ne peut pas déchiffrer. L'audio capté par le microphone est transmis en temps réel vers OpenAI, où le modèle écoute, transcrit les paroles et génère une réponse à la fois vocale et textuelle. DuckDuckGo joue le rôle d'intermédiaire sans avoir accès au contenu des échanges.
Comme pour les conversations textuelles, des limites d'utilisation quotidiennes s'appliquent. Les abonnés DuckDuckGo bénéficient de quotas plus élevés que les utilisateurs gratuits. La fonctionnalité peut être activée en cliquant sur "New Voice Chat" dans la barre de navigation latérale, puis en autorisant l'accès au microphone.
Notons que le Chat vocal est également disponible au sein des applications mobiles de DuckDuckGo. On imagine que par la suite, il sera possible de le configurer comme assistant par défaut, même si les ténors du marché commencent depuis un certain temps à rendre leur IA agentique sur smartphone en leur permettant d'interagir avec des applications tierces.
Il y a toutefois deux limites à cette nouveauté. Le chat vocal ne fonctionne pas encore sur Firefox, même si les développeurs y travaillent. Et c'est sans doute la raison pour laquelle DuckDuckGo reste discret sur ces travaux. L'autre point concerne la voix elle-même : c'est un identifiant biométrique unique qui peut théoriquement servir à reconnaître une personne en particulier. Sur ce point, l'entreprise assure ne pas tenter d'identifier, de créer une empreinte ou de lier les voix aux utilisateurs. L'accord passé avec OpenAI restreint l'usage des données vocales au strict nécessaire pour fournir le service.
