Voilà un cadeau plus que bienvenu pour les clients Sosh. L'opérateur à bas prix d'Orange a annoncé à ses abonnés mobiles, jeudi, offrir l'accès gratuit à Orange TV, sans condition ni démarche à effectuer. Sosh booste ainsi ses forfaits avec 150 chaînes en direct, disponibles depuis l'application mobile TV d'Orange. Après l'ajout de nouvelles chaînes pour l'opérateur principal, voilà une autre très bonne nouvelle pour regarder la télévision même sans box internet, même si nous avons un tout petit regret.