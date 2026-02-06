Sosh vient d'enrichir ses forfaits mobiles, avec l'intégration du service Orange TV, qui plus est gratuitement. Les abonnés peuvent en profiter dès maintenant, mais attention, il y a une petite limite à connaître.
Voilà un cadeau plus que bienvenu pour les clients Sosh. L'opérateur à bas prix d'Orange a annoncé à ses abonnés mobiles, jeudi, offrir l'accès gratuit à Orange TV, sans condition ni démarche à effectuer. Sosh booste ainsi ses forfaits avec 150 chaînes en direct, disponibles depuis l'application mobile TV d'Orange. Après l'ajout de nouvelles chaînes pour l'opérateur principal, voilà une autre très bonne nouvelle pour regarder la télévision même sans box internet, même si nous avons un tout petit regret.
Orange TV s'invite gratuitement sur les forfaits mobiles Sosh
Sosh a donc confirmé, jeudi 5 février, l'intégration gratuite d'Orange TV à tous ses forfaits mobiles. « Votre offre mobile Sosh s'est enrichie et inclut Orange TV accessible sur votre mobile, tablette et/ou PC », précise l'opérateur. Au menu, on retrouve 150 chaînes incluant la TNT, visibles en direct, chez soi comme en déplacement.
Aucune manipulation n'est requise, tout se fait automatiquement. Pour en profiter, c'est assez simple, il suffit de télécharger l'application TV d'Orange depuis Google Play ou l'App Store. En bonus, vous noterez que vous pouvez aussi louer ou acheter du contenu en vidéo à la demande. Attention toutefois, Sosh limite l'usage à deux connexions simultanées maximum.
Quelques limitations à connaître pour les forfaits mobiles
Comme ont pu le souligner nos confrères d'AlloForfait, et c'est un fait, ce nouvel avantage concerne exclusivement l'application mobile. Cela veut dire qu'il est impossible d'accéder à Orange TV depuis Android TV ou Apple TV avec votre forfait mobile Sosh. C'est ce qui distingue clairement l'offre mobile de La Boîte Sosh, l'abonnement internet de l'opérateur.
Les clients fibre de Sosh bénéficient aussi de l'appli mobile, mais ces derniers peuvent ajouter l'accès téléviseur pour 5 euros supplémentaires par mois. Pour les abonnés mobiles uniquement, l'écran du téléphone ou de la tablette reste donc l'unique fenêtre vers Orange TV. Un compromis acceptable pour un service offert, qui fait de n'importe quel forfait Sosh une sorte de mini-abonnement télé nomade.