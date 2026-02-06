Voilà quelques années maintenant que de nombreuses rumeurs font état de la mise au point d'un smartphone chez Starlink. Récemment, c'est Reuters qui a remis une pièce dans la machine, mais cela n'est visiblement toujours pas au programme d'après Elon Musk.
Récemment, de nouveaux éléments laisseraient penser que la sortie des prochains iPhone 18 Pro pourrait permettre à Starlink de greffer la fonction « direct-to-cell » aux smartphones du géant Apple. Mais il se murmure aussi en coulisses que Starlink pourrait lancer son propre smartphone.
Un smartphone Starlink n'est « pas à exclure à terme » selon Elon Musk
Selon Reuters, citant des sources proches du dossier, SpaceX réfléchirait en interne à la possibilité de concevoir un appareil mobile capable de se connecter directement à la constellation de satellites Starlink. L’idée serait encore au stade des discussions, sans annonce officielle à ce stade.
Elon Musk avait reconnu fin janvier que le développement d’un smartphone par SpaceX « n’était pas à exclure à terme ». Le dirigeant a néanmoins précisé qu’un tel appareil ne verrait le jour qu’à condition d’apporter une rupture significative avec les smartphones actuels. Il évoque notamment un smartphone optimisé pour l'exécution de réseaux neuronaux à performances maximales par watt.
Mais pas pour tout de suite
Mais ce jeudi 5 février, Elon Musk a tenu à couper court aux rumeurs, démentant à deux reprises tout projet de smartphone. Sur son réseau social X, le dirigeant américain a fermement rejeté ces spéculations.
Sous une première publication consacrée au sujet, il a affirmé que « Reuters ment sans relâche ». Dans un second message, faisant cette fois référence à l’hypothèse d’un smartphone Starlink, Elon Musk a tenu à clarifier la position de SpaceX : « Nous ne sommes pas en train de développer un téléphone ».
Elon Musk a, de longue date, soutenu que SpaceX menait déjà un nombre considérable de projets, écartant régulièrement l’idée qu’un smartphone puisse figurer parmi les développements à venir, l'entreprise spatiale du milliardaire américain étant en effet engagée sur de nombreux fronts.
Pour autant, l’hypothèse d’un téléphone Starlink ne manquerait pas de pertinence, quand on sait que SpaceX exploite aujourd’hui près de 9 500 satellites et revendique plus de 9 millions d’utilisateurs à travers le monde.
Parmi cette constellation, environ 650 satellites sont spécifiquement dédiés au programme « direct-to-cell », une initiative visant à offrir une couverture cellulaire à l’échelle mondiale, sans infrastructure terrestre classique.
En décembre dernier, c'est Air France qui annonçait avoir déjà équipé 30% de ses avions avec le Wi-Fi proposé par l'Américain Starlink, ce qui n'avait pas manqué alors d'attirer les foudres de certains observateurs.