Pour autant, l’hypothèse d’un téléphone Starlink ne manquerait pas de pertinence, quand on sait que SpaceX exploite aujourd’hui près de 9 500 satellites et revendique plus de 9 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Parmi cette constellation, environ 650 satellites sont spécifiquement dédiés au programme « direct-to-cell », une initiative visant à offrir une couverture cellulaire à l’échelle mondiale, sans infrastructure terrestre classique.