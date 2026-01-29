Les discussions entre SpaceX et Apple ne sont plus un secret depuis un certain temps. Mais elles se précisent, comme nous l'indique un renseignement obtenu par le média The Information. Ce dernier explique en effet que la firme de Cupertino voudrait permettre l'intégration directe du service « direct-to-cell » de Starlink dans ses iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Pour rappel, direct-to-cell est la nouvelle fonctionnalité Starlink que SpaceX veut déployer un peu partout, et qui permettrait de pouvoir, à terme, appeler, envoyer un message et pouvoir accéder à l'internet par satellite à partir de son smartphone. Ou plutôt, ici, de son iPhone.