Les prochains iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient imposer une nouveauté majeure. Son nom ? Direct-to-cell !
Cela fait maintenant quelques mois que l'on entend parler d'une possible intégration des services de Starlink sur les iPhone d'Apple. Des discussions seraient en cours, discussions qui se confirment dans une nouvelle information, qui laisserait penser que la sortie des iPhone 18 Pro devrait être de grande qualité !
Apple discute avec Starlink pour intégrer direct-to-cell aux iPhone 18
Les discussions entre SpaceX et Apple ne sont plus un secret depuis un certain temps. Mais elles se précisent, comme nous l'indique un renseignement obtenu par le média The Information. Ce dernier explique en effet que la firme de Cupertino voudrait permettre l'intégration directe du service « direct-to-cell » de Starlink dans ses iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.
Pour rappel, direct-to-cell est la nouvelle fonctionnalité Starlink que SpaceX veut déployer un peu partout, et qui permettrait de pouvoir, à terme, appeler, envoyer un message et pouvoir accéder à l'internet par satellite à partir de son smartphone. Ou plutôt, ici, de son iPhone.
SpaceX vise les smartphones pour la suite du développement de Starlink
L'objectif de ces discussions est de pouvoir intégrer le direct-to-cell dans les iPhone 18 Pro sans avoir à ajouter de nouveaux éléments matériels. Si l'on ne peut pour le moment prévoir la conclusion de ces échanges, il faut noter qu'ils s'inscrivent dans un mouvement plus large de SpaceX pour lancer Starlink à l'assaut du monde mobile.
L'entreprise d'Elon Musk rachetaait ainsi lors de la dernière rentrée des fréquences satellites d'Echostar, pour une opération valorisée à 17 milliards de dollars, et qui doit permettre un bon développement du service direct-to-cell. Par ailleurs, la patronne de SpaceX, Gwynne Shotwell, a aussi expliqué qu'elle travaillait avec les fabricants de puce afin de pouvoir intégrer la fonction de Starlink dans les smartphones à l'avenir.