Le géant IBM a ouvert, mercredi, un appel d'offres international axé sur l'intelligence artificielle pour l'éducation. L'entreprise veut préparer les travailleurs, dont les compétences seront en majorité obsolètes d'ici 2030.
Le monde du travail change à une vitesse folle, intelligence artificielle oblige, et IBM prend le sujet très au sérieux. Mercredi 4 février, le géant de la tech a lancé un appel d'offres planétaire pour révolutionner l'éducation et la formation professionnelle, excusez du peu. L'objectif de l'entreprise est de déployer l'IA là où ça coince, en préparant les gens aux métiers de demain quand leurs compétences d'aujourd'hui deviennent obsolètes, avant même d'être pleinement maîtrisées.
Selon IBM, les compétences ont comme une date de péremption
D'après une étude de l'IBM Institute for Business Value, 67% des cadres constatent que les métiers évoluent de plus en plus vite. Encore plus inquiétant : 57% estiment que la majorité des compétences actuelles des salariés ne seront plus valables d'ici 2030, même si la question fait débat. Autant dire que le compte à rebours est déjà lancé.
Cette inadéquation coûte cher, très cher même. Chaque année, le décalage entre ce que les établissements enseignent et ce dont les entreprises ont réellement besoin représente une perte d'environ 1 100 milliards de dollars pour la seule économie américaine, selon la maison d'édition Pearson. Un gouffre financier qui montre l'urgence d'adapter les systèmes de formation.
« Les secteurs éducatifs et professionnels sont soumis à une pression sans précédent pour s'adapter plus rapidement que jamais, mais beaucoup ne disposent pas des outils nécessaires pour y parvenir », explique Justina Nixon-Saintil, une vice-présidente chez IBM. Alors maintenant que le diagnostic est posé, reste à trouver les remèdes. Qu'est-ce que nous propose la firme d'Armonk ?
Les heureux élus pourront profiter gratuitement des technologies d'IBM
IBM met le paquet, avec carrément un appel d'offres, oui. Les organisations sélectionnées bénéficieront pendant deux ans d'un accès gratuit aux meilleures technologies du géant, comme watsonx, les modèles Granite AI, IBM Quantum, IBM Cloud et Red Hat. Elles profiteront aussi de l'accompagnement d'une équipe d'experts (chercheurs, designers, consultants) et du soutien du partenaire stratégique EY. Une subvention à la fois technologique et opérationnelle.
Alors que peuvent proposer les candidats ? Par exemple, des tuteurs virtuels intelligents qui s'adaptent à chaque étudiant, des systèmes qui mettent en relation les apprenants avec de vraies offres d'emploi, ou des méthodes d'évaluation modernes. En bref, tout ce qui aide à former mieux et plus rapidement. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 25 mars 2026 aux ONG, institutions publiques, collèges à but non lucratif et universités.
Notons que ce n'est pas la première édition du programme. L'IBM Impact Accelerator, c'est son nom, fut lancé en 2022, avec l'engagement pris en 2024 de reverser jusqu'à 45 millions de dollars sur cinq ans, en espèces et en dos de technologies. Il a permis jusque-là d'accompagner 25 organisations et 2,5 millions de bénéficiaires dans des domaines comme l'agriculture durable, les énergies propres ou la gestion de l'eau.