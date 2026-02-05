Notons que ce n'est pas la première édition du programme. L'IBM Impact Accelerator, c'est son nom, fut lancé en 2022, avec l'engagement pris en 2024 de reverser jusqu'à 45 millions de dollars sur cinq ans, en espèces et en dos de technologies. Il a permis jusque-là d'accompagner 25 organisations et 2,5 millions de bénéficiaires dans des domaines comme l'agriculture durable, les énergies propres ou la gestion de l'eau.