Coup dur pour Tesla ! Dès le 1er janvier 2027, la Chine va bannir ce qui fait pourtant l'une des particularités des véhicules de la marque américaine, à savoir… ses poignées de porte.
La Chine vient de prendre une décision pour le moins radicale concernant un élément très associé aux véhicules Tesla, à savoir les poignées de portière rétractables électriques. Bien que très pratique, le système est jugé dangereux en fonction des circonstances selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information Chinois (MIIT).
Les poignées de porte électriques bannies à compter de janvier 2027
Ainsi, la Chine a officiellement pris la décision d'interdire les poignées de portière rétractables à compter du 1er janvier 2027. Concrètement, les véhicules commercialisés sur le territoire à partir de cette date ne pourront plus proposer cette originalité. Pour les véhicules déjà en circulation, il est demandé de se mettre en conformité avec cette mesure d'ici à 2029.
Pour justifier sa décision, le MIIT explique notamment que ce mode de fonctionnement peut être à l'origine « d'inconvénients liés au fonctionnement de ces poignées extérieures et de leur incapacité à s'ouvrir après un accident ». Ceci, quand bien même il reste possible de presser la poignée pour faire sortir « manuellement » celle-ci de son emplacement, en cas de défaillance électrique par exemple.
Un souci pour Tesla… mais pas seulement
Aux États-Unis, près de 150 personnes se sont retrouvées bloquées à l’intérieur de leur Tesla à la suite d’un accident, en raison d’un dysfonctionnement du système d’ouverture des portières. Un incident qui, selon les autorités, ne se serait vraisemblablement pas produit avec un mécanisme d’ouverture mécanique traditionnel.
Dans ce contexte, la Chine s’apprête donc à durcir sa réglementation. Il sera prochainement obligatoire pour les véhicules commercialisés sur son territoire de disposer de poignées de porte extérieures suffisamment grandes pour « permettre à une main d’actionner le mécanisme de déverrouillage, quel que soit l’angle ».
Les poignées affleurantes ou dissimulées dans la portière sont donc directement visées : elles devront être clairement visibles et offrir une surface de préhension minimale d'environ 6×2×2,5 cm.
Si Tesla apparaît immédiatement comme le constructeur le plus concerné par cette nouvelle mesure, il est loin d’être le seul. BMW, qui a adopté une approche similaire sur son iX3, mais aussi Mercedes ou encore Xiaomi, devront eux aussi se conformer à cette future exigence du marché chinois.