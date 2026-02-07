Aux États-Unis, près de 150 personnes se sont retrouvées bloquées à l’intérieur de leur Tesla à la suite d’un accident, en raison d’un dysfonctionnement du système d’ouverture des portières. Un incident qui, selon les autorités, ne se serait vraisemblablement pas produit avec un mécanisme d’ouverture mécanique traditionnel.

Dans ce contexte, la Chine s’apprête donc à durcir sa réglementation. Il sera prochainement obligatoire pour les véhicules commercialisés sur son territoire de disposer de poignées de porte extérieures suffisamment grandes pour « permettre à une main d’actionner le mécanisme de déverrouillage, quel que soit l’angle ».

Les poignées affleurantes ou dissimulées dans la portière sont donc directement visées : elles devront être clairement visibles et offrir une surface de préhension minimale d'environ 6×2×2,5 cm.