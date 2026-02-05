Il n'y a pas que Google Search dans la vie ! On trouve sur le web de nombreux moteurs de recherche spécialisés qui permettent de trouver toutes sortes d'informations utiles.
Les moteurs de recherche sont en pleine révolution. Alors que ChatGPT Search cartonne, Apple planche sur la transformation de Safari et Siri en « moteurs de réponse ». De son côté, le mastodonte Google doit prendre des décisions cruciales pour l'avenir de son célèbre moteur de recherche.
Mais au delà des services proposés par les géants de la Tech, il existe bien d'autres initiatives qui valent le détour. Voici 7 moteurs de recherche méconnus qui peuvent vous aider dans vos recherches, en particulier si vous avez besoin de trouver des articles scientifiques.
RefSeek
- Interface simple et claire
- Accès à des millions de ressources
- Résultats ciblés pour étudiants
Conçu à la base pour les chercheurs et les étudiants, RefSeek est un moteur de recherche académique qui contient plus de 5 milliards de documents et couvre une grande variété de disciplines. Son credo ? Offrir aux visiteurs « une couverture exhaustive des sujets sans la surcharge d'informations d'un moteur de recherche général ». Doté d'une interface similaire à Google, cet outil propose de nombreuses pages web, bien sûr, mais aussi des encyclopédies, des journaux, des livres et bien plus encore. On apprécie notamment l'onglet Document qui donne accès à de nombreux PDF.
WorldCat
Avis aux rats de bibliothèque : WorldCat va beaucoup vous plaire. Ce catalogue, géré par la coopérative mondiale OCLC, recense les collections de milliers de bibliothèques, localisées dans le monde entier. Vous y trouverez plus de 405 millions de livres mais aussi des articles, des enregistrements sonores, des partitions, des cartes, des mémoires et des thèses. Il est possible de localiser ou d'emprunter des ouvrages, de s'informer sur leurs prix ou de lire des résumés et des avis. Des listes de recommandations thématiques sont aussi disponibles. Un must !
Springer Nature Link
- Accès à des milliers de contenus
- Multidisciplinaire et complet
- Recherche avancée intégrée
On ne présente plus Springer Nature, l'éditeur international spécialisé dans le domaine de la recherche. Son service, Springer Nature Link, permet de trouver du contenu de haute qualité dans le domaine des sciences, de la médecine, de l'informatique et bien plus encore. On y trouve notamment des articles scientifiques, des journaux et des livres. Le tout est consulté chaque mois par plus de 24 millions de lecteurs. Attention, pour accéder à toutes les ressources un abonnement payant sera nécessaire.
Bioline International
- Accès ouvert gratuit
- Revues spécialisées agriculture
- Contenu international
Lancé en 1993, Bioline International n'est aujourd'hui plus mis à jour mais ses archives restent, malgré tout, accessibles en ligne pour les curieux. Si vous recherchez des articles scientifiques en libre accès, vous allez adorer cette plateforme dont l'objectif était d' « améliorer la visibilité des publications issues des pays du Sud ». D'apparence un peu datée, le site permet d'accéder à de nombreuses revues en biosciences, publiées en Afrique, Asie et Amérique du sud.
RePEc
Vous vous intéressez au domaine de l'économie et à ses sciences connexes ? Géré par des bénévoles et disponible gratuitement, le projet participatif RePEc (Research Papers in Economics) a pour ambition de « rendre la recherche plus accessible tant pour les auteurs que pour les lecteurs ». Deux points d'entrée sont prévus pour les lecteurs : le site EconPapers et la base de données IDEAS. En tout, plus de 5 millions d'articles sont disponibles.
Science.gov
- Recherche scientifique centralisée
- Accès à des bases fédérales
- Résultats variés et vérifiés
Lancé en 2002, le portail américain Science.gov permet de faire des recherches dans les bases de données gouvernementales d'informations scientifiques et techniques. Récupérant des résultats en temps réel, ce site recense plus de 200 millions de pages issues des agences scientifiques fédérales (NASA, National Library of Medecine et bien d'autres). On y trouve notamment « des rapports scientifiques et techniques, des publications scientifiques évaluées par les pairs, des données numériques, des logiciels, des présentations et actes de conférences » et bien plus encore.
BASE
- Accès gratuit aux données
- Sources scientifiques vérifiées
- Interface simple et rapide
Avec plus de 469 millions de documents, BASE (Bielefeld Academic Search Engine) a été créé par l'Université de Bielefeld, localisée en Allemagne. Ce moteur de recherche académique propose une grande variété de contenus scientifiques, provenant de plus de 12000 fournisseurs (bibliothèques, dépôts, journaux, etc.). Son point fort ? 60 % de ces fichiers sont disponibles en accès libre ! On apprécie tout particulièrement la recherche avancée, qui fourmille de filtres. De quoi trouver plus rapidement la ressource qu'il vous faut.