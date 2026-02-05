Avis aux rats de bibliothèque : WorldCat va beaucoup vous plaire. Ce catalogue, géré par la coopérative mondiale OCLC, recense les collections de milliers de bibliothèques, localisées dans le monde entier. Vous y trouverez plus de 405 millions de livres mais aussi des articles, des enregistrements sonores, des partitions, des cartes, des mémoires et des thèses. Il est possible de localiser ou d'emprunter des ouvrages, de s'informer sur leurs prix ou de lire des résumés et des avis. Des listes de recommandations thématiques sont aussi disponibles. Un must !