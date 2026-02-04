La clé PlugMate est en fait un mini ordinateur embarquant son propre processeur 8-cœurs, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage chiffré. L'appareil hôte (téléphone, tablette ou ordinateur) ne sert qu'à fournir l'alimentation, l'écran, le clavier et la connexion réseau. Toutes les données restent dans la clé, qui tourne sur son propre système d'exploitation.

La société TrustKernel met en avant plusieurs couches de sécurité matérielle. Le TEE OS (Trusted Execution Environment) est certifié Common Criteria EAL4+ et déployé sur plus d'un milliard d'appareils dans le monde. Un Secure Element (SE) certifié EAL6+ stocke les clés cryptographiques et résiste aux attaques physiques. Le chiffrement complet du disque s'active avant même le démarrage, avec un système d'auto-destruction en cas de tentatives répétées d'accès.

L'idée, c'est que même si votre téléphone est infecté par un malware, celui-ci ne peut pas accéder aux données de la clé, puisqu'elles circulent dans un environnement physiquement distinct. PlugOS virtualise aussi les capteurs GPS, caméra et micro pour empêcher les applications de créer une empreinte traçable. Enfin la plugMate offre une large compatibilité : iPhone 15 et plus récents, iPad USB-C, Android 8.0+ et PC Windows. Le tout affiché à 299 dollars, souvent réduit à 199 dollars.