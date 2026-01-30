Apple a déboursé près de 2 milliards de dollars pour racheter Q.ai, une jeune pousse israélienne spécialisée dans l'IA. Cette acquisition, la deuxième plus importante de l'histoire de la marque, cache une technologie qui pourrait s'implanter dans ses futurs produits, et notamment des lunettes connectées.
Apple ne casse pas sa tirelire tous les jours. Le constructeur fait partie des entreprises les plus riches du monde mais reste toujours très prudente lorsqu'il s'agit de racheter d'autres entreprises. Bien souvent, Apple se concentre sur des startups et le montant de ses acquisitions dépasse rarement les centaines de millions d'euros. Bien loin donc des mégarachats dont sont coutumiers ses concurrents. L'ampleur de la transaction pour Q.ai a attire donc l'attention. Fondée en 2022 et opérant jusqu'ici dans le plus grand secret, cette startup développe des outils de pointe mêlant imagerie et apprentissage automatique. Pour Apple, cet investissement colossal ne se résumerait pas à un simple ajout de brevets, mais marquerait une étape stratégique pour distancer la concurrence dans la course à l'intelligence artificielle invisible et intuitive.
Q.ai, une start-up qui analyse vos mouvements faciaux avec l'IA
Depuis sa création, Q.ai cultivait un mystère total, affichant simplement sur son site web : « Dans un monde plein de bruit, nous façonnons un nouveau genre de silence ». Derrière cette promesse poétique se cache une technologie de rupture capable d'interpréter les micro-mouvements faciaux et les expressions pour permettre une communication « silencieuse ». Concrètement, l'IA développée par la startup peut comprendre une intention ou une commande vocale sans même que l'utilisateur ait besoin d'émettre le moindre son, en analysant simplement les muscles du visage.
Cette acquisition marque également les retrouvailles entre Apple et l'entrepreneur Aviad Maizels. Ce nom est bien connu de la marque à la pomme puisqu'il est le fondateur de PrimeSense, la société derrière la technologie Face ID rachetée par Apple en 2013 pour 345 millions de dollars. En misant cette fois deux milliards sur sa nouvelle pépite, Apple confirme sa confiance absolue dans la vision de Maizels pour transformer radicalement l'interaction homme-machine à travers des systèmes capables de décoder le langage non-verbal avec une précision chirurgicale.
Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles chez Apple, a d'ailleurs personnellement salué ce rachat dans une déclaration à Reuters, une rareté pour le géant californien : « Q.ai est une entreprise remarquable qui ouvre des voies nouvelles et créatives pour utiliser l'imagerie et le machine learning. Nous sommes ravis d'acquérir la société, avec Aviad à sa tête, et nous sommes encore plus impatients de voir ce qui va arriver… ».
Une technologie prometteuse pour les futures lunettes connectées d'Apple ?
L'intégration des technologies de Q.ai dans l'écosystème Apple ouvre des perspectives intéressantes pour les prochaines générations de produits. Pour les possesseurs d'AirPods ou d'Apple Watch, cela pourrait signifier la possibilité de dicter un message ou de donner un ordre à Siri par un simple mouvement des lèvres, sans déranger son entourage.
Le Vision Pro et les futures lunettes connectées d'Apple semblent être les bénéficiaires les plus évidents de ce rachat massif. En analysant les expressions faciales de l'utilisateur en temps réel, l'IA pourrait adapter l'interface ou les interactions sociales virtuelles avec un réalisme jamais atteint. De plus, les rumeurs récentes concernant le développement d'un « AI Pin » (un badge intelligent) ou des AirPods équipés de caméras trouvent ici une résonance particulière : la technologie de Q.ai permettrait à ces appareils de comprendre leur propriétaire sans le moindre mot prononcé. Le rêve d'une informatique transparente en somme.
Ce rachat à 2 milliards de dollars, le plus important depuis l'acquisition de Beats en 2014, prouve qu'Apple a de nombreux projets dans ses cartons en matière d'IA et d'informatique spatiale pour rendre la technologie plus intégrée, ou comme Apple adore l'appeler, plus « magique ». On n'attend plus que les prochains produits pour se faire une idée.