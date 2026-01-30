Depuis sa création, Q.ai cultivait un mystère total, affichant simplement sur son site web : « Dans un monde plein de bruit, nous façonnons un nouveau genre de silence ». Derrière cette promesse poétique se cache une technologie de rupture capable d'interpréter les micro-mouvements faciaux et les expressions pour permettre une communication « silencieuse ». Concrètement, l'IA développée par la startup peut comprendre une intention ou une commande vocale sans même que l'utilisateur ait besoin d'émettre le moindre son, en analysant simplement les muscles du visage.

Cette acquisition marque également les retrouvailles entre Apple et l'entrepreneur Aviad Maizels. Ce nom est bien connu de la marque à la pomme puisqu'il est le fondateur de PrimeSense, la société derrière la technologie Face ID rachetée par Apple en 2013 pour 345 millions de dollars. En misant cette fois deux milliards sur sa nouvelle pépite, Apple confirme sa confiance absolue dans la vision de Maizels pour transformer radicalement l'interaction homme-machine à travers des systèmes capables de décoder le langage non-verbal avec une précision chirurgicale.

Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles chez Apple, a d'ailleurs personnellement salué ce rachat dans une déclaration à Reuters, une rareté pour le géant californien : « Q.ai est une entreprise remarquable qui ouvre des voies nouvelles et créatives pour utiliser l'imagerie et le machine learning. Nous sommes ravis d'acquérir la société, avec Aviad à sa tête, et nous sommes encore plus impatients de voir ce qui va arriver… ».