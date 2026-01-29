Au-delà de ces rencontres européennes, cette offre permet aussi de visionner les rencontres de la Premier League, du Top 14 ainsi que les championnats de Formule 1 et de MotoGP. Au total, ce sont neuf chaînes qui sont intégrées à l'offre :

Canal+ ;

Canal+ Box Office ;

Canal+ Grand Écran ;

Canal+ Cinéma(s) ;

Canal+ Sport ;

Canal+ Foot ;

Canal+ Sport360 ;

Canal+ Docs ;

Canal+ Kids.

Cette offre peut être souscrite pour visionner à travers la box TV de votre opérateur, mais aussi sur console (PS4, PS5, Xbox One, Serie S et X), smartphone, ordinateur, smart TV ou bien à l'aide de boîtier Fire TV ou Apple TV. Par contre, si vous souhaitez passer par le décodeur Canal+, la facture grimpera de 7 €/mois.

L'offre 100% Canal+ est accompagnée d'un Pass Divertissement (regroupant une quarantaine de chaînes), gratuit pendant deux mois, et qui passera ensuite à 10 €/mois, si vous ne le résiliez pas. Enfin, on vous fait remarquer que l'offre est à 19,99 €/mois les 24 premiers mois, et qu'elle passera ensuite à 32,99 €/mois.