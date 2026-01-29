La célèbre chaîne lance une nouvelle offre flash. Elle va offrir à prix modique un accès à toutes les rencontres de football dont Canal+ détient les droits.
Il y a beaucoup de mouvement en ce moment du côté de Canal+. Récemment, on a en effet vu le groupe faire un grand ménage de printemps (en hiver), avec la réorganisation de ses chaînes - certaines venant au monde, quand d'autres disparaissaient. Et pour bien finir ce mois de janvier, cette fois, c'est une nouvelle offre flash qui est lancée.
Une offre flash 100% Canal+ à 19,99 €/mois !
Habituellement, l'abonnement le moins cher chez Canal+, c'est l'offre Canal+ La Chaîne, qui offre un accès à la seule chaîne principale pour 15,99 euros par mois. Mais pour quelques euros de plus, il va être possible d'obtenir beaucoup plus avec cette offre flash du groupe, baptisée « 100% Canal+ ».
Disponible jusqu'au 11 février prochain, elle comblera les amoureux de football, pour 19,99 € par mois (16,99€ pour la base, et 3€/mois pour Canal+ à la demande). En payant cette somme, l'abonné pourra accéder à l'ensemble des rencontres de la Champions League, de l'Europa League et de l'Europa Conference League.
Neuf chaînes disponibles au total avec cette offre
Au-delà de ces rencontres européennes, cette offre permet aussi de visionner les rencontres de la Premier League, du Top 14 ainsi que les championnats de Formule 1 et de MotoGP. Au total, ce sont neuf chaînes qui sont intégrées à l'offre :
- Canal+ ;
- Canal+ Box Office ;
- Canal+ Grand Écran ;
- Canal+ Cinéma(s) ;
- Canal+ Sport ;
- Canal+ Foot ;
- Canal+ Sport360 ;
- Canal+ Docs ;
- Canal+ Kids.
Cette offre peut être souscrite pour visionner à travers la box TV de votre opérateur, mais aussi sur console (PS4, PS5, Xbox One, Serie S et X), smartphone, ordinateur, smart TV ou bien à l'aide de boîtier Fire TV ou Apple TV. Par contre, si vous souhaitez passer par le décodeur Canal+, la facture grimpera de 7 €/mois.
L'offre 100% Canal+ est accompagnée d'un Pass Divertissement (regroupant une quarantaine de chaînes), gratuit pendant deux mois, et qui passera ensuite à 10 €/mois, si vous ne le résiliez pas. Enfin, on vous fait remarquer que l'offre est à 19,99 €/mois les 24 premiers mois, et qu'elle passera ensuite à 32,99 €/mois.