Pour ce faire, Apple mise notamment sur une distance de guidage 50% supérieure à celle de la génération précédente, mais aussi sur une portée plus importante du Bluetooth, ou encore sur un haut-parleurs plus puissant. Une mise à jour technique utile, à défaut d'être révolutionnaire, permise par une conception ayant été revue en profondeur… comme le prouve le démontage réalisé par le vidéaste Joseph Taylor.

En effet, si les AirTags 1 et AirTags 2 partagent un design externe globalement très proche, leurs entrailles, elles, diffèrent sensiblement. Le changement le plus notable est lié au PCB principal. La carte mère des AirTags 2 est beaucoup plus fine que celle de la première génération. En parallèle, les connecteurs de la pile ont été orientés différemment et des petits éléments métalliques ont été ajoutés pour procéder à des tests et des diagnostics. De nouvelles références ont par ailleurs été gravées à l'intérieur du compartiment de la pile, au même titre qu'un QR Code autrefois absent.