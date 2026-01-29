Annoncés sans crier gare il y a quelques jours, les AirTags de seconde génération ont été démontés par un vidéaste spécialisé dans la modification d'appareils électroniques. L'occasion de découvrir certains des changements (cachés) apportés par Apple à ce petit traceur.
À première vue similaires à leurs prédécesseurs lancés au printemps 2021, les AirTags de seconde génération embarquent quelques nouveautés intéressantes leur permettant d'accomplir leur mission (aider à localiser facilement ces petits objets du quotidien que l'on égare tout le temps) encore plus efficacement.
Un démontage instructif
Pour ce faire, Apple mise notamment sur une distance de guidage 50% supérieure à celle de la génération précédente, mais aussi sur une portée plus importante du Bluetooth, ou encore sur un haut-parleurs plus puissant. Une mise à jour technique utile, à défaut d'être révolutionnaire, permise par une conception ayant été revue en profondeur… comme le prouve le démontage réalisé par le vidéaste Joseph Taylor.
En effet, si les AirTags 1 et AirTags 2 partagent un design externe globalement très proche, leurs entrailles, elles, diffèrent sensiblement. Le changement le plus notable est lié au PCB principal. La carte mère des AirTags 2 est beaucoup plus fine que celle de la première génération. En parallèle, les connecteurs de la pile ont été orientés différemment et des petits éléments métalliques ont été ajoutés pour procéder à des tests et des diagnostics. De nouvelles références ont par ailleurs été gravées à l'intérieur du compartiment de la pile, au même titre qu'un QR Code autrefois absent.
Quelles différences internes pour les AirTags 2 ?
Beaucoup plus intéressant, ce démontage nous apprend qu'Apple a effectivement modifié en profondeur le haut-parleur de ses AirTags 2 pour le rendre un peu plus gros (et donc puissant), mais aussi pour rendre son aimant plus difficile à déloger, et ainsi éviter les modifications malveillantes de l'AirTag à des fins d'espionnage ou de suivi illicite d'un tiers. L'utilisation accrue d'adhésif à l'intérieur des AirTags 2 va d'ailleurs dans ce même sens, mais Apple n'a (semble-t-il) pas introduit de nouveautés logicielles permettant de bloquer un AirTag qui aurait quand même été trafiqué.
Dernier point intéressant, mais plus anecdotique, Apple a changé la tonalité émise par le haut-parleur de ses AirTags 2 lors des alertes sonores, passant visiblement d'un « fa » à un « sol majeur ». Un détail qui, espérons-le, rendra ces alertes plus audibles de loin.