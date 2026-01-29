Mais il faut aussi noter que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Car même si la majorité des nations de l'UE a rechigné à appliquer une interdiction totale, elles n'ont pas fait appel à des équipements Huawei avec la même intensité.

Une étude de Strand Consult publiée il y a deux ans indiquait ainsi que les entreprises chinoises n'avaient fourni que 17% des équipements 5G français, contre 60% pour l'Allemagne. En France, SFR et Bouygues Telecom ont dans ce cadre été des clients de Huawei, mais, affirme-t-on du côté d'un opérateur, « les équipements critiques et les cœurs de réseaux français ont rapidement été nettoyés. »

« Il doit rester une poignée d'équipements passifs, mais le cycle de renouvellement est rapide sur ce type de produit. En France, on devrait pouvoir gérer les choses sans paniquer » a-t-il par ailleurs été ajouté. Orange par contre se trouve devant un choix difficile, pour le fixe, ayant utilisé des milliers d'équipements Huawei pour des noeuds de raccordement optique. «Sur le fixe, il n'y a guère que Nokia et Huawei qui proposaient une partie des équipements. Ce n'est jamais bon de passer en mono-fournisseur » a précisé une source industrielle. Il va pourtant bien falloir s'y faire, vu la volonté affichée à Bruxelles.