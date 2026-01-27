Adieu les sonos de fortune ! Dotée d'une puissance de 440 watts RMS, la Teufel Rockster 2 condense table de mixage et éclairage DMX dans un seul bloc XXL. Une enceinte autonome conçue pour la sonorisation de grands événements.
Teufel ne fait pas dans la demi-mesure avec la Rockster 2. Cette nouvelle version de son enceinte sans fil événementielle assume pleinement son rôle : remplacer une sono bricolée, quelques spots de lumière et une table de mixage improvisée par un seul bloc, prêt à encaisser une vraie soirée. Puissance revue à la hausse, connectique généreuse, contrôle de l’éclairage via DMX, résistance à la pluie (IPX2)… La Rockster 2 veut transformer n’importe quel espace intérieur ou extérieur en piste de danse crédible, sans passer par de la location de matériel.
Une enceinte qui joue dans la cour des (très) gros
Difficile de passer à côté du gabarit. Avec près de 44 kg sur la balance, roulettes et batterie comprises, la Rockster 2 n’est clairement pas une enceinte qu’on déplace dans la cuisine pour écouter ses podcasts pendant qu'on est au fourneau (qui a dit piano ?).
En revanche, une fois en place, cette enceinte XXL annonce la couleur : 440 watts RMS, jusqu’à 132 dB de pression sonore et un woofer de 38 cm chargé d’envoyer des basses qui descendent à 36 Hz. Teufel promet un son capable de tenir la distance à volume élevé, sans transformer les voix en bouillie. Un point crucial quand une même enceinte doit enchaîner playlists musicales, discours, karaoké ou set DJ.
L’amplification en classe D et les réglages accessibles via l’application Teufel Go permettent d’adapter le rendu à la situation que ce soit pour une garden-party, une salle des fêtes ou un événement associatif.
DJ, karaoké et lumière : tout-en-un assumé
Là où la Rockster 2 se distingue de ses concurrentes, c’est dans son approche clé en main. Teufel intègre directement une table de mixage à deux canaux, suffisamment simple pour être prise en main rapidement, mais assez complète pour gérer plusieurs sources sans stress. Deux smartphones peuvent ainsi se relayer en Bluetooth (v5.3), sans coupure. Pratique quand plusieurs personnes veulent enchaîner les playlists sans monopoliser l’enceinte.
La connectique suit la même logique : entrées micro, XLR (x2), RCA, USB-C, ainsi que jacks 3,5 et 6,35 mm (pour par exemple relier une guitare), sortie casque… De quoi brancher un micro pour un discours, lancer un karaoké ou mixer sans matériel externe. Et pour ceux qui veulent voir plus grand, la fonction Party Link permet de chaîner jusqu’à 100 enceintes compatibles (sic), en filaire ou sans fil, avec des configurations stéréo ou 2.1.
Travolta sur le gâteau, la Rockster 2 peut piloter des jeux de lumière via DMX, avec une synchronisation automatique sur la musique. Autrement dit, l’enceinte ne se contente pas de faire du bruit, elle donne aussi le tempo visuel de la soirée. Ah, ha, ha, ha, stayin' alive !
Autonomie et usage nomade… à grande échelle
Malgré son format imposant, la Rockster 2 reste pensée pour une utilisation mobile. Sa batterie amovible est annoncée pour plus de 15 heures d’autonomie (3 900 mAh), et une sortie USB-C permet même de s’en servir comme powerbank pour recharger un smartphone ou tout autre appareil mobile. Un détail qui parle à tous ceux qui ont déjà vécu une soirée finir en eau de boudin faute d'électricité.
Proposée à 1 200€ ou à 2 280€ en pack stéréo à son lancement, cette impressionnante Teufel Rockster 2 ne s’adresse clairement pas à tout le monde. Elle vise surtout ceux qui organisent régulièrement des événements, des fêtes ou des soirées où le son ne doit pas être un sujet ni une source de bricolage permanent. Et je remets le son…