Teufel ne fait pas dans la demi-mesure avec la Rockster 2. Cette nouvelle version de son enceinte sans fil événementielle assume pleinement son rôle : remplacer une sono bricolée, quelques spots de lumière et une table de mixage improvisée par un seul bloc, prêt à encaisser une vraie soirée. Puissance revue à la hausse, connectique généreuse, contrôle de l’éclairage via DMX, résistance à la pluie (IPX2)… La Rockster 2 veut transformer n’importe quel espace intérieur ou extérieur en piste de danse crédible, sans passer par de la location de matériel.

Une enceinte qui joue dans la cour des (très) gros

Difficile de passer à côté du gabarit. Avec près de 44 kg sur la balance, roulettes et batterie comprises, la Rockster 2 n’est clairement pas une enceinte qu’on déplace dans la cuisine pour écouter ses podcasts pendant qu'on est au fourneau (qui a dit piano ?).