L'exploit repose sur un scénario précis mais redoutablement efficace. Un pirate doit d'abord créer un groupe de conversation et y ajouter sa cible ainsi qu'un contact de celle-ci. En nommant ce contact administrateur, l'attaquant peut ensuite diffuser un fichier média malveillant qui se télécharge automatiquement sur l'appareil de la victime, sans aucune action de sa part. Le fichier atterrit dans la base de données MediaStore et, s'il parvient à s'en échapper, peut exécuter du code nuisible de manière totalement invisible pour l'utilisateur.

Malgré la gravité potentielle de cette faille, plusieurs conditions doivent être réunies pour qu'une attaque réussisse. L'attaquant doit connaître ou deviner les numéros de téléphone de la victime et de son contact. Par ailleurs, le fichier malveillant doit suffisamment être sophistiqué pour accomplir des actions néfastes une fois dans le système. Les utilisateurs qui activent la confidentialité avancée des discussions ou désactivent le téléchargement automatique des médias sont par défaut protégés.