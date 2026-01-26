Car, pour rappel, les très grandes plateformes en lignes doivent faire plus d'effort pour combattre les contenus illicites, les tentatives de manipulation électorale, les entorses à la vie privée ainsi que les atteintes à la liberté d'expression. Les entreprises auteurs d'infraction peuvent subir des amendes allant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaire mondial annuel, voire même, en cas d'infractions répétées, être interdites en Europe.

À noter que le cas de WhatsApp est particulier, puisque ce n'est pas son activité (majoritaire) de messagerie privée et cryptée qui est ciblée ici - celle-ci n'étant pas touchée par le DSA. Ce sont en effet ses chaînes qui sont considérées comme des plateformes permettant la diffusion de contenus, qui vont devoir être régulées. Et ce, dans un environnement où Donald Trump ne cesse d'attaquer la volonté de réguler de l'Union européenne, et où le patron Mark Zuckerberg s'est rallié il y a un an à la position du locataire de la Maison-Blanche sur la liberté d'expression.