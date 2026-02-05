Performances extrêmes, autonomie impressionnante, immersion totale et capacités inédites, REDMAGIC confirme son statut de référence dans le gaming mobile avec son nouveau REDMAGIC 11 Air.
Dans un marché de la téléphonie où l’uniformité semble régner, une marque continue de cultiver sa singularité. REDMAGIC propose des appareils aux fonctionnalités et aux performances que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.
Justement, le spécialiste des smartphones gaming a levé le voile sur sa dernière création : le REDMAGIC 11 Air. Un modèle ambitieux, conçu aussi bien pour les passionnés de nouvelles technologies que les amateurs de gaming à la recherche d’une machine à la pointe.
Le REDMAGIC 11 Air sera disponible dès le 11 février 2026, le timing est donc idéal pour découvrir les points clés de ce smartphone et surtout, comprendre ce qui le distingue de la concurrence, aussi bien en matière de performances que de positionnement tarifaire.
1. Des performances gaming taillées pour les joueurs exigeants
Quand on parle de gaming, les performances ne sont pas négociables. Sur ce point, le REDMAGIC 11 Air impressionne en intégrant le processeur (CPU) Snapdragon 8 Elite. Cette puce ultra-puissante, basée sur l’architecture Oryon à huit cœurs, peut grimper jusqu’à 4,32 GHz et s’accompagne d’un GPU Adreno 830 cadencé à 1 250 MHz pour toute la partie graphique.
Mais pour aller encore plus loin, REDMAGIC a fait parler son expertise en intégrant une puce spécifique, développée en interne, dédiée au gaming : la RedCore R4. Son rôle est d’optimiser les performances lors des sessions. Elle assure une expérience fluide, quelles que soient les conditions.
De plus, avec son châssis fin et légèrement incurvé, le REDMAGIC 11 Air adopte un design gaming transparent qui reste étonnamment léger pour sa catégorie. L’éclairage RGB apporte une touche visuelle assumée, sans compromettre l’ergonomie ni la prise en main.
2. Une puissance maîtrisée grâce au duo RedCore R4 et CUBE System
On ne le dira jamais assez, une puissance brute sans contrôle ne sert à rien. Si le système n’est pas optimisé, il risque vite la surchauffe et donc une baisse drastique des performances. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un appareil embarque des composants puissants qu’il délivre le meilleur résultat.
C’est justement là que REDMAGIC se démarque. Le fabricant associe son processeur RedCore R4 au CUBE System, un moteur de planification qui coordonne les échanges entre CPU et GPU tout en assurant une gestion optimale de la température.
Cela se traduit par une efficacité dans la durée et une fluidité constante. Lors de tests réalisés au REDMAGIC Lab sur une session de plus de deux heures à température ambiante, le REDMAGIC 11 Air a maintenu une fréquence d’images moyenne de 119,9 FPS sur PUBG. Mieux encore, son 1 % Low FPS s’établit à 113,2 ! Ainsi, même à ses performances les plus basses, le smartphone assure un gameplay ultra-fluide, sans ralentissements.
Si les micro-saccades vous rendent fou, ce smartphone est clairement fait pour vous. La fluidité n’est jamais prise en défaut.
3. Mémoire et stockage : un smartphone pensé pour le multitâche et les jeux lourds
Dire que le REDMAGIC 11 Air est taillé pour les jeux gourmands et le multitâche intensif est un doux euphémisme. Avec jusqu’à 16 Go de mémoire vive LPDDR5X Ultra, la plus rapide du marché, il fait preuve d’une réactivité exceptionnelle, même lorsque plusieurs applications tournent en simultané.
Le résultat est d’autant plus convaincant que REDMAGIC a aussi doté son smartphone d’un stockage UFS 4.1 (jusqu’à 512 Go). Cette technologie assure des vitesses de lecture et d’écriture ultra-rapides, les temps de chargement des jeux et des applications sont réduits, tout va plus vite, l’expérience gagne encore en efficacité.
C’est simple, REDMAGIC a tout mis en œuvre pour qu’une expérience prometteuse sur le papier se traduise réellement à l’usage.
4. Un système de refroidissement actif conçu pour tenir la distance
La gestion du refroidissement représente un pilier majeur pour les fabricants, en particulier dans l’univers du gaming mobile, où la montée en température peut vite brider les performances. D’autant que les contraintes sont nombreuses, entre le format compact des appareils, la dissipation thermique limitée, sans oublier l’impact sur l’autonomie. Il faut faire preuve d’inventivité pour assurer un refroidissement de qualité
Fort heureusement, REDMAGIC ne manque pas de ressources et introduit une solution de refroidissement avancée, REDMAGIC ICE Cooling System. Cette dernière combine un ventilateur Turbo ultra-rapide (24 000 tr/min), une chambre à vapeur de grande capacité, et des couches thermiques en graphène pour obtenir une dissipation efficace de la chaleur.
La gestion thermique s’appuie en outre sur une intelligence artificielle, dont la mission est d’orchestrer la répartition thermique entre le CPU et le GPU. Cette régulation dynamique permet d’éliminer les risques de throttling et de maintenir un niveau de performances soutenu, même sous forte charge.
5. Une immersion totale grâce à un écran OLED taillé pour le jeu compétitif
Les performances constituent l’un des piliers fondamentaux d’une expérience gaming réussie. Mais l’autre, tout aussi essentiel, reste l’immersion. Jouer, c’est avant tout s’immerger dans un univers, se laisser happer par une histoire, par l’intensité de l’action et par des personnages qui prennent vie à l’écran.
Justement, le REDMAGIC 11 Air dispose d’un écran qui en met plein la vue, capable de vous immerger dans vos jeux préférés. Il s’appuie sur une dalle OLED de 6,85 pouces affichant une définition de 2 688 × 1 216 pixels, capable de délivrer des couleurs à la fois éclatantes et fidèles, avec une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.
Surtout, grâce à un taux de rafraîchissement de 144 Hz et à une fréquence d’échantillonnage tactile ultra-rapide de 960 Hz, le smartphone affiche une réactivité tout simplement exemplaire. Un atout de taille pour les jeux rapides et compétitifs, notamment les FPS, où chaque milliseconde compte. Le REDMAGIC 11 Air pousse même l’exercice plus loin grâce à sa fonction Magic Touch, qui permet d’atteindre un taux d’échantillonnage instantané de 2 500 Hz.
6. Autonomie et recharge rapide : un smartphone conçu pour de longues sessions
Un autre domaine où le REDMAGIC 11 Air se distingue est l’autonomie, avec la promesse de longues sessions de gaming, de streaming et de consommation multimédia sans contrainte.
Outre l’optimisation du système et l’efficacité de sa puce gravée en 3 nm, il embarque une batterie haute capacité de 7 000 mAh. Grâce à cela, l’autonomie moyenne atteint 31,35 heures ! Comptez jusqu’à 7,88 heures de lecture sur YouTube avec luminosité et volume au maximum. Sur un jeu gourmand comme Genshin Impact, il tient près de 7 heures même avec le système RGB et le ventilateur en mode turbo.
La recharge rapide 80 W permet de refaire le plein en un temps record. Et pour les joueurs qui utilisent le téléphone en charge, la fonction Charge Separation dirige l’énergie directement vers la carte mère, réduisant la chaleur et préservant la santé de la batterie pour prolonger sa durée de vie.
7. Des contrôles physiques pensés pour le jeu mobile de haut niveau
Le REDMAGIC 11 Air se distingue à bien des égards des autres smartphones, mais c’est vraiment l’orientation gaming qui impressionne le plus. Puisque ce type d’usage nécessite des fonctionnalités spécifiques, REDMAGIC a doté son appareil de contrôles physiques et d’options spécialement pensées pour la compétition.
Le smartphone dispose ainsi de gâchettes physiques ultra-réactives (520 Hz) qui offrent une bien meilleure ergonomie, ainsi qu’une précision supérieure aux contrôles via l’écran tactile. Un avantage pour les joueurs qui désirent ce qui se fait de mieux.
La fonction Magic Key permet, quant à elle, de configurer des commandes personnalisées pour un gameplay sur mesure. Les utilisateurs peuvent également ajuster les paramètres de performance, le GPU, la configuration réseau et bien plus encore. Pour compléter l’expérience, REDMAGIC propose le X-Gravity Gaming Center, une plateforme dédiée qui offre une personnalisation avancée des paramètres de jeu selon les préférences de chacun.
Fonctionnalités supplémentaires, design et conditions de lancement
Avec sa batterie de 7000 mAh, son système de refroidissement avancé et ses fonctionnalités gaming, on pourrait s’attendre à ce que le REDMAGIC 11 Air soit un smartphone massif. Pourtant, REDMAGIC réalise le tour de force de proposer un appareil d’à peine 7,85 mm d’épaisseur. Une véritable prouesse technique qui transforme l’usage. En effet, ce téléphone est agréable en main, il peut être utilisé pendant de longues sessions, sans difficulté. Voilà qui redéfinit la perception que l’on peut avoir d’un smartphone gaming.
Il y a également des capacités supplémentaires qui viennent peaufiner l’expérience, renforcer l’immersion, comme la présence de haut-parleur stéréo DTS-X Ultra, d’un moteur de vibrations efficace, sans oublier évidemment un module photo de qualité, renforcée par l’IA.
Le REDMAGIC 11 Air sera disponible à partir de 499 € (12 + 256 Go) et 599 € (16 + 512 Go), dès le 11 février 2026.
Vous pouvez dès à présent précommander le REDMAGIC 11 Air à moindre prix grâce à des coupons de réduction :
- Bons d'achat : du 5 au 10 février 2026 (dès 13h00 CET)
- Accès en avant première : 10 février 2026 (dès 13h00 CET)
- Vente grand public : 11 février 2026 (dès 13h00 CET)
L’offre Early Bird permet de bénéficier d’un avantage immédiat avec 30 € de réduction pour 1 € symbolique, accompagnée d’un support pour smartphone REDMAGIC offert et d’un accès anticipé de 24 heures.