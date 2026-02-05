Dans un marché de la téléphonie où l’uniformité semble régner, une marque continue de cultiver sa singularité. REDMAGIC propose des appareils aux fonctionnalités et aux performances que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Justement, le spécialiste des smartphones gaming a levé le voile sur sa dernière création : le REDMAGIC 11 Air. Un modèle ambitieux, conçu aussi bien pour les passionnés de nouvelles technologies que les amateurs de gaming à la recherche d’une machine à la pointe.

Le REDMAGIC 11 Air sera disponible dès le 11 février 2026, le timing est donc idéal pour découvrir les points clés de ce smartphone et surtout, comprendre ce qui le distingue de la concurrence, aussi bien en matière de performances que de positionnement tarifaire.