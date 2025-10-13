Que se passe-t-il pendant la saison estivale ? On profite du soleil et on lève un peu le pied. Mais notre corps, lui, continue de travailler : la chaleur l’oblige à réguler sa température pour maintenir ses performances. Il suffit de courir quelques kilomètres en plein soleil pour le constater : on surchauffe, on fatigue plus vite, et nos performances s’en ressentent.

Eh bien, pour les appareils électroniques, c’est la même histoire. Lorsque la température grimpe, leurs performances déclinent. REDMAGIC, marque pionnière du gaming mobile, en a fait son véritable cheval de bataille. Depuis plusieurs années, elle conçoit des solutions de refroidissement innovantes afin de maintenir les smartphones et autres appareils mobiles à une température idéale.