REDMAGIC a fait de la performance sur mobile son petit dada. La marque repousse ainsi chaque année les limites, et cette fois, elle franchit un nouveau palier en introduisant une technologie de refroidissement liquide entièrement repensée.
Que se passe-t-il pendant la saison estivale ? On profite du soleil et on lève un peu le pied. Mais notre corps, lui, continue de travailler : la chaleur l’oblige à réguler sa température pour maintenir ses performances. Il suffit de courir quelques kilomètres en plein soleil pour le constater : on surchauffe, on fatigue plus vite, et nos performances s’en ressentent.
Eh bien, pour les appareils électroniques, c’est la même histoire. Lorsque la température grimpe, leurs performances déclinent. REDMAGIC, marque pionnière du gaming mobile, en a fait son véritable cheval de bataille. Depuis plusieurs années, elle conçoit des solutions de refroidissement innovantes afin de maintenir les smartphones et autres appareils mobiles à une température idéale.
Elle a été la première à intégrer un ventilateur directement à l’intérieur d’un téléphone. Et depuis, elle continue d’innover en perfectionnant ses systèmes de refroidissement pour défier une loi naturelle bien connue : plus on performe, plus on chauffe… et plus on chauffe, moins on performe.
Alors, que mijotent les sorciers de chez REDMAGIC cette fois-ci ?
Le refroidissement liquide arrive sur les smartphones
Le refroidissement liquide ne date pas d’hier. Il est apparu dans les années 1960 sur les ordinateurs IBM de la série 360. À l’époque, ces machines occupaient une pièce entière, et il était donc logique de recourir à un tel système pour dissiper la chaleur. En revanche, intégrer le refroidissement liquide dans un smartphone d’à peine quelques millimètres d’épaisseur, c’est une autre paire de manches.
Un défi qu’il fallait relever !
On ne le répétera jamais assez, la chaleur est l’ennemie de la performance ! Empiler les composants les plus puissants ne suffit pas à créer la machine la plus rapide. L’un des principaux défis reste la gestion thermique. Sans elle, la surchauffe entraîne un étranglement thermique qui se traduit par une baisse significative des performances, et parfois même des dégâts matériels irréversibles.
Maintenir un appareil au frais n’est donc pas seulement important, c’est un enjeu crucial et une condition sine qua non pour des performances optimales.
La miniaturisation du dispositif
Premier point clé : REDMAGIC a mis au point un système de refroidissement liquide qui est prêt pour la production de masse. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un simple effet d’annonce ni d’une innovation réservée à quelques prototypes inaccessibles au grand public.
Quant au liquide qui circule dans le réseau, ce n’est pas de l’eau du robinet… Au cœur de cette technologie se trouve un liquide fluoré hautement isolant et thermoconducteur, qui est capable de préserver les performances des appareils même dans des conditions extrêmes, de -40°C à 70°C.
Des milliers d’essais ont été réalisés pour trouver l’équilibre parfait entre puissance et compacité, sans oublier des tests de chute pour répondre aux exigences de durabilité propres aux appareils grand public. En tout cas, grâce à ces avancées, les utilisateurs peuvent s’attendre à une efficacité thermique remarquable, même dans les situations les plus extrêmes.
Turbo Fan 4.0 : le refroidissement par air poussé à l’extrême
REDMAGIC avance sur tous les fronts ! Outre son système de refroidissement liquide novateur, le fabricant améliore également son refroidissement par air pour appareils mobiles. La nouvelle technologie Turbo Fan 4.0 peut ainsi atteindre 24 000 tours par minute. Combiné à un conduit d’air large et continu, il assure une évacuation rapide de la chaleur et des performances stables, même lors de sessions intensives.
Cette approche est cruciale, car la montée en température des appareils mobiles n’est ni linéaire ni progressive. Elle peut s’accélérer brutalement selon l’usage, ce qui impose un système de refroidissement suffisamment réactif pour maintenir la stabilité et protéger les composants. En prime, pour la première fois, ce système reçoit une résistance à la poussière et à l’eau, avec une certification IPX8.
REDMAGIC 11 Pro : le smartphone gaming ultime
Le REDMAGIC 10S Pro, avec sa conception audacieuse et ses performances spectaculaires, avait déjà marqué les esprits. Mais le tout nouveau REDMAGIC 11 Pro inaugure une véritable nouvelle ère du gaming mobile.
Dans l’univers de l’esport compétitif, les appareils REDMAGIC jouissent d’une solide réputation en matière de fiabilité et de performance. Chen Jin, responsable des opérations produit K1 CrossFire chez Tencent, affirme que la collaboration avec REDMAGIC a permis de réduire significativement les déconnexions, les incidents techniques en plein match et le recours à des appareils de secours lors des tournois.
Il est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 et bénéficie de ces systèmes de refroidissement inédit, combinant deux circuits : liquide et par air. Le résultat, ce sont des performances stables, une efficacité thermique constante, de quoi établir un nouveau standard en matière de gestion de la chaleur sur appareil mobile.
Les joueurs peuvent s'attendre à ce que Wuthering Waves fonctionne à 90 FPS pendant 120 minutes maximum avec des paramètres graphiques ultra-élevés, démontrant une stabilité exceptionnelle et des performances soutenues. L'appareil prend également en charge plus de 200 titres populaires optimisés pour une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, fournissant ainsi la base matérielle nécessaire à une amélioration significative de la qualité visuelle et de la fluidité du gameplay.