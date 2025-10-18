Redmagic dévoile un système de refroidissement liquide actif intégré à son nouveau téléphone gaming. Lancé en Chine, le Redmagic 11 Pro promet aussi une autonomie record grâce à une batterie hors norme.
Le constructeur Redmagic vient de dévoiler en Chine son tout nouveau modèle, le Redmagic 11 Pro, un smartphone qui se distingue par une solution inédite dans l’univers mobile : le refroidissement liquide actif. Contrairement aux systèmes à chambre à vapeur, passifs et largement répandus dans les téléphones haut de gamme Android, celui-ci repose sur une micro-pompe en céramique qui fait activement circuler un liquide à l'intérieur du terminal.
Redmagic 11 Pro : une micro-pompe céramique pour refroidir le processeur
Nous l'évoquions à l'instant, le dispositif du Redmagic 11 Pro repose sur une micro-pompe en céramique qui propulse le liquide de refroidissement à travers les circuits du téléphone. C'est d'ailleurs la première fois qu'un fabricant de smartphones s'apprête à commercialiser un appareil de ce type. Pour mémoire, en 2023, OnePlus avait déjà présenté un smartphone doté d'un système de refroidissement liquide semblable à celui de Redmagic, mais le projet n'avait finalement pas dépassé le stade de prototype.
Histoire de bien se vanter de cette innovation, le Redmagic 11 Pro affiche au dos un anneau translucide permettant de visualiser le fluide en mouvement. Cette solution se démarque nettement des systèmes à chambre à vapeur passifs qui équipent désormais la majorité des smartphones Android haut de gamme depuis quelques années.
Les premiers détails sur la fiche technique du Redmagic 11 Pro dévoilés
Sous le capot, le smartphone embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, associé à un écran 144 Hz. On y retrouve également une batterie de 8 000 mAh, surpassant ainsi les accumulateurs de 7 500 mAh récemment déployés par Xiaomi et Oppo. L’ensemble se voit enfin complété par une charge filaire de 120 W et des boutons haptiques latéraux destinés à améliorer le contrôle en jeu.
Pour les plus impatients d'en apprendre davantage au sujet du Redmagic 11 Pro, sachez que la marque a prévu d'annoncer le lancement international de son nouvel appareil très prochainement, soit plus précisément le 3 novembre prochain.