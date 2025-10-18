Nous l'évoquions à l'instant, le dispositif du Redmagic 11 Pro repose sur une micro-pompe en céramique qui propulse le liquide de refroidissement à travers les circuits du téléphone. C'est d'ailleurs la première fois qu'un fabricant de smartphones s'apprête à commercialiser un appareil de ce type. Pour mémoire, en 2023, OnePlus avait déjà présenté un smartphone doté d'un système de refroidissement liquide semblable à celui de Redmagic, mais le projet n'avait finalement pas dépassé le stade de prototype.

Histoire de bien se vanter de cette innovation, le Redmagic 11 Pro affiche au dos un anneau translucide permettant de visualiser le fluide en mouvement. Cette solution se démarque nettement des systèmes à chambre à vapeur passifs qui équipent désormais la majorité des smartphones Android haut de gamme depuis quelques années.